Блогер Лена Миро оправдала пьяную Ольгу Бузову в самолете
Популярная своими язвительными публикациями Лена Миро в своем очередном посте оправдала пьянство Ольги Бузовой в самолете, правда сделала это в свойственной ей уничижающей манере.
Напомним, что в Instagram попала частная запись, где ждалеко нетрезвая Ольга Бузова летит на отдых и пристает в салоне самолета к пассажирам с предложением выпить.
«Страшная и некрасивая баба за тридцать. Брошенка, а в прошлом - карьера в публичном доме. Бузову гоняют но ночным клубам Нечерноземья. Платят копейки. Одета в обноски. Вся страна ржёт на ней. Ни котёнка у неё, ни ребёнка. Вот скажите мне, как ей снять стресс?» - спрашивает пользователей блогер Лена Миро.
Примечательно, что с одной стороны Миро будто жалеет одинокую и подверженную стрессам Бузову, но с другой стороны делает это так иронично, что остается очередной раз лишь посмеяться над звездной ведущей «Дом-2» .
Напомним, что в Instagram попала частная запись, где ждалеко нетрезвая Ольга Бузова летит на отдых и пристает в салоне самолета к пассажирам с предложением выпить.
«Страшная и некрасивая баба за тридцать. Брошенка, а в прошлом - карьера в публичном доме. Бузову гоняют но ночным клубам Нечерноземья. Платят копейки. Одета в обноски. Вся страна ржёт на ней. Ни котёнка у неё, ни ребёнка. Вот скажите мне, как ей снять стресс?» - спрашивает пользователей блогер Лена Миро.
Примечательно, что с одной стороны Миро будто жалеет одинокую и подверженную стрессам Бузову, но с другой стороны делает это так иронично, что остается очередной раз лишь посмеяться над звездной ведущей «Дом-2» .