АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.36 USD 68.20
Курс валют на 18.09.2018

Блогер Лена Миро оправдала пьяную Ольгу Бузову в самолете

Популярная своими язвительными публикациями Лена Миро в своем очередном посте оправдала пьянство Ольги Бузовой в самолете, правда сделала это в свойственной ей уничижающей манере.

Напомним, что в Instagram попала частная запись, где ждалеко нетрезвая Ольга Бузова летит на отдых и пристает в салоне самолета к пассажирам с предложением выпить.

Блогер Лена Миро оправдала пьяную Ольгу Бузову в самолете

«Страшная и некрасивая баба за тридцать. Брошенка, а в прошлом - карьера в публичном доме. Бузову гоняют но ночным клубам Нечерноземья. Платят копейки. Одета в обноски. Вся страна ржёт на ней. Ни котёнка у неё, ни ребёнка. Вот скажите мне, как ей снять стресс?» - спрашивает пользователей блогер Лена Миро.

Примечательно, что с одной стороны Миро будто жалеет одинокую и подверженную стрессам Бузову, но с другой стороны делает это так иронично, что остается очередной раз лишь посмеяться над звездной ведущей «Дом-2» .

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:19
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили признаки разрушительного цунами
На юго-западе Москвы в квартире две недели
В России расценки на бензин продолжают расти
Муж Натальи Штурм хочет отсудить сына и требует с
В Чебоксарах пропала мать двоих детей и жена
В Хакасии маленький ребенок выпил уксус и умер
Раскрыты три главных продукта питания долгожителей
Минобороны РФ представило один из первых объектов
Палеонтологи открыли древнего "тараканомуравья"
В Твери на трассе М-10 автомобиль Kia Rio
Блогер Лена Миро оправдала пьяную Ольгу Бузову в
Компания Audi представила модель нового
Лера Фрост выложила в Сети видео интимного
Эксперты составили ТОП-5 самых удачных
«Снова свадьба»: Глафира Тарханова в подвенечном
Журнал Ксении Собчак не может заплатить
ТОП-5 зарубежных седанов класса люкс по цене LADA
Глеб Жемчугов призвал Валеру Блюменкранца
Столкновение троллейбуса, маршрутки и
В Тамбовской области на пруду рыбаки обнаружили
Правительство Украины и МВФ договорились об
В Башкирии мужчина и за 2000 руб ограбил киоск
В Смоленске с автовокзала эвакуировали пассажиров
Samsung Galaxy J6 Prime получил боковой
Филипп Киркоров продолжает признаваться в любви к
Санкт-Петербурге был найден труп пожилого мужчины
Кто на первое место?: Эксперты сравнили новинки
Ксения Бородина пожаловалась подписчикам на
Представлен официальный тизер рестайлинг версии
Пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу нашли
Просмотреть все новости