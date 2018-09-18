Врачи: "Синдром отличницы" вреден для здоровья девушек

Как сообщают медики, такие девушки старались, будучи школьницами, получать высокие оценки, дабы не разочаровать родственников. Такой тип восприятия успеха, через цифры и мнение строго определенных людей, влечет за собой достаточно резкую потерю здоровья во многих случаях. Эти женщины, чаще всего, достигают больших успехов на работе до первых неудач, после которых начинаются попытки добиться идеального результата, при этом выполняя рабочий план. Такое отношение становится причиной переработки, а также, как результат, мигреней и других заболеваний.С течением времени, здоровье “идеальных женщин” стремительно ослабевает, энтузиазм в работе также сходит на нет и, в итоге, их успешность условно можно прировнять к коллегам, многие их которых не страдают теми же заболеваниями, однако все еще обладают определенным уровнем интереса к работе.