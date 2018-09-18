В Твери на трассе М-10 автомобиль Kia Rio врезался в Audi
В Тверской области неудачный маневр водителя стал причиной транспортного происшествия с участием двух иномарок: Kia Rio и Audi. По словам представителя регионального управления ГИБДД, водитель Kia Rio пошел на сближение с Audi, но, не рассчитав дистанцию, протаранил его.
Происшествие произошло 17 сентября в 19:20 на 178 км федеральной трассы М-10 «Россия». За рулем Kia Rio находился 59-летний мужчина. В результате столкновения двух автомобилей виновник аварии получил множество травм и ушибов различной степени тяжести.
С места аварии водителя Kia Rio госпитализировали в ближайшую больницу. 26-летний владелец Audi отделался легким испугом.
Происшествие произошло 17 сентября в 19:20 на 178 км федеральной трассы М-10 «Россия». За рулем Kia Rio находился 59-летний мужчина. В результате столкновения двух автомобилей виновник аварии получил множество травм и ушибов различной степени тяжести.
С места аварии водителя Kia Rio госпитализировали в ближайшую больницу. 26-летний владелец Audi отделался легким испугом.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:21