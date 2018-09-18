Украина планирует запустить в 2019 году первый космический спутник «Лыбидь»

Согласно сообщениям Главы ГКАУ известно, что на первом этапе планируется привлечение в проект канадской компании-подрядчика, с которой уже год ведутся переговоры. Затем потребуется примерно восемь месяцев для запуска спутника. При условии реализации договора с подрядчиком в этом году, можно будет доделать ракетоноситель, а ориентировочно до конца августа следующего года запустить сам аппарат.Как рассказал специалист, в развитии событий не исключается и «пессимистический сценарий», в случае отказа канадской компанией сотрудничать. Такой исход событий заставит украинскую сторону «закончить рассмотрение дела в Лондонском арбитраже». В случае победы канадской стороной будут возвращены деньги за проект, только создавать новый космический аппарат придется самостоятельно. А уйти на это может примерно пять лет, отмечает Глава ГКАУ.