Арай Чобанян решил увеличить губы

«Сегодня позвонил Арай, говорит: хочу увеличить губы», - рассказала специалист.

«Скоро будет непонятно, где Арай, а где Шева… дожили», «Он же армянин, не боится, что потом его родственники неправильно поймут?», «Что за идиотизм, еще бы волосы себе нарастить решил», «Конечно, пусть увеличивает губки, начнет красить ногти и ходить на каблуках», - писали пользователи Сети.

Она также поинтересовалась у пользователей, стоит ли молодому человеку что-то менять в своей внешности, дабы стать краше, и большинство ответило отрицательно.По мнению фанатов, Чобанян очень привлекательный парень и ему не стоит прибегать ни к процедурам красоты, ни к пластической хирургии. Более того, они уверены, что Арай просто пошутил ради пиара и рекламы услуг Овсепян, поэтому считают, что не стоит относиться к этому заявлению слишком серьезно.Что же касается хейтеров, то они посмеялись над бывшим героем телестройки, который настолько зачастил в салоны красоты, что стал похож на некрасивую женщину.