Арай Чобанян решил увеличить губы
Популярный косметолог Оксана Овсепян на своей странице в соцальной сети Instagram сообщила своим подписчикам о том, что экс-участник телепроекта «Дом-2» Арай Чобанян хочет увеличить губы. Он обратился к ней за советом, так как хочет усовершенствовать свою внешность.
Она также поинтересовалась у пользователей, стоит ли молодому человеку что-то менять в своей внешности, дабы стать краше, и большинство ответило отрицательно.
По мнению фанатов, Чобанян очень привлекательный парень и ему не стоит прибегать ни к процедурам красоты, ни к пластической хирургии. Более того, они уверены, что Арай просто пошутил ради пиара и рекламы услуг Овсепян, поэтому считают, что не стоит относиться к этому заявлению слишком серьезно.
Что же касается хейтеров, то они посмеялись над бывшим героем телестройки, который настолько зачастил в салоны красоты, что стал похож на некрасивую женщину.
«Сегодня позвонил Арай, говорит: хочу увеличить губы», - рассказала специалист.
Она также поинтересовалась у пользователей, стоит ли молодому человеку что-то менять в своей внешности, дабы стать краше, и большинство ответило отрицательно.
По мнению фанатов, Чобанян очень привлекательный парень и ему не стоит прибегать ни к процедурам красоты, ни к пластической хирургии. Более того, они уверены, что Арай просто пошутил ради пиара и рекламы услуг Овсепян, поэтому считают, что не стоит относиться к этому заявлению слишком серьезно.
Что же касается хейтеров, то они посмеялись над бывшим героем телестройки, который настолько зачастил в салоны красоты, что стал похож на некрасивую женщину.
«Скоро будет непонятно, где Арай, а где Шева… дожили», «Он же армянин, не боится, что потом его родственники неправильно поймут?», «Что за идиотизм, еще бы волосы себе нарастить решил», «Конечно, пусть увеличивает губки, начнет красить ногти и ходить на каблуках», - писали пользователи Сети.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:28