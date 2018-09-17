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Арай Чобанян решил увеличить губы

Популярный косметолог Оксана Овсепян на своей странице в соцальной сети Instagram сообщила своим подписчикам о том, что экс-участник телепроекта «Дом-2» Арай Чобанян хочет увеличить губы. Он обратился к ней за советом, так как хочет усовершенствовать свою внешность.

Арай Чобанян решил увеличить губы


«Сегодня позвонил Арай, говорит: хочу увеличить губы», - рассказала специалист.


Она также поинтересовалась у пользователей, стоит ли молодому человеку что-то менять в своей внешности, дабы стать краше, и большинство ответило отрицательно.

По мнению фанатов, Чобанян очень привлекательный парень и ему не стоит прибегать ни к процедурам красоты, ни к пластической хирургии. Более того, они уверены, что Арай просто пошутил ради пиара и рекламы услуг Овсепян, поэтому считают, что не стоит относиться к этому заявлению слишком серьезно.

Арай Чобанян решил увеличить губы


Что же касается хейтеров, то они посмеялись над бывшим героем телестройки, который настолько зачастил в салоны красоты, что стал похож на некрасивую женщину.

«Скоро будет непонятно, где Арай, а где Шева… дожили», «Он же армянин, не боится, что потом его родственники неправильно поймут?», «Что за идиотизм, еще бы волосы себе нарастить решил», «Конечно, пусть увеличивает губки, начнет красить ногти и ходить на каблуках», - писали пользователи Сети.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:28
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