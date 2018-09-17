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Молодая любовница Ивана Краско собирается переехать к нему

В студии телепрограммы "На самом деле" любовница 87-летнего Ивана Краско - 28-летняя Юлия Кичемасова, рассказала, что актер обещал попросить Наталью Шевель съехать с квартиры. При этом в пятницу она со своими вещами въедет к нему.

Молодая любовница Ивана Краско собирается переехать к нему


Новая пассия Ивана Ивановича поведала, что готова подарить ему любовь, заботу и ребенка. По словам Юлии Кичемасовой, она уже начала выбирать свадебное платье. Однако Наталья Шевель не верит словам соперницы. Супруга артиста уверенна, что Иван Краско не выгонит ее из квартиры, потому что ей некуда идти. Жена актера собрала на девушку компромат и готова представить его на всеведение, но она хочет дать возможность Юлии Кичемасовой рассказать обо всем самой. Однако новая зазноба Ивана Ивановича заявила, что ей нечего скрывать.

Иван Краско сообщил, что он не встречается с Юлией Кичемасовой. Якобы она попросила его помочь поступить в театральное высшее учебное заведение, но не более этого. Однако полиграф показал, что Иван Иванович лукавит. Артист встречался с ней в интимной обстановке, а также вел беседы о предстоящем совместном будущем.

Молодая любовница Ивана Краско собирается переехать к нему


Наталья Шевель передала редакторам шоу номер телефона Романа Добрецова. Супруга народного артиста сообщила, что это молодой человек любовницы Ивана Краско. Мужчина также стал гостем программы. По его словам, он с января 2018 года состоит в отношениях с Юлией Кичемасовой. О том, что возлюбленная бегает за актером, он узнал из прошедшего выпуска телешоу. Девушка призналась, что ранее встречалась с молодым человеком, но после знакомства с артистом поняла, что для рождения детей и брака Иван Иванович – лучший вариант. Любовница звезды отечественного кино признает, что сильных чувств к актеру не испытывает, но по ее мнению это не помеха для создания семьи.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:49
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