АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.36 USD 68.20
Курс валют на 18.09.2018

Юлию Началову без наращенных волос показали на видео в Сети

Глядя на видео, которое разместили в Instagram сотрудники салона красоты, можно предположить, что Юлия Началова из-за "королевской болезни" - подагры, теряет волосы на голове. Известно, что певица уже давно прибегает к процедуре наращивания волос.

Юлию Началову без наращенных волос показали на видео в Сети


Известно, что артистка страдает подагрой. Ранее знаменитость призналась, что она уже на протяжении нескольких лет борется с данным заболеванием. У исполнительницы песен на суставах рук образовались шишки, которые она прячет под перчатками. Звезда очищает кровь, принимает медикаменты, проходит реабилитацию. Иногда случаются обострения - жуткие боли и высокая температура. Однако Юлия Началова не отчаивается. В данное время в личной жизни артистки все хорошо.

Юлию Началову без наращенных волос показали на видео в Сети


На днях сотрудники из салона красоты обнародовали в Сети видеоролик, на котором запечатлено как певице сняли наросшие волосы, сделали окраску и нарастили новые локоны. На видео видно, какой длины натуральные волосы знаменитости. Сотрудники салона просто в восторге от чувства юмора, энергетики и теплоты звездной красавицы. По их словам Юлия Началова «настолько обаятельная, тёплая и приятная девушка, что словами просто не передать».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:16
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные вырастят из живых клеток современный
Виктория Романец заявила, что они с Александрой
Юлию Началову без наращенных волос показали на
Ученые: Сон на животе является самым опасным для
Компания Samsung показала на фото Samsung Galaxy
Ученые: Маленькие дети больше ценят не
Компания Peugeot показала тизер "радикального"
Дешевые смартфоны Samsung Galaxy J4+ и J6+
Первый супруг певицы Наргиз Закировой может
Ученые: Бытовая химия может стать причиной
Экспертов поразили результаты тест-драйва Audi A8
Компания MSI официально представила настольный
«Актриса Санта-Барбары»: Надежду Бабкину
"Подавилась": В Индии змея выплюнула змею своих
Астрономы из США рассказали, как формируются
Эксперты: Внедрение технологии 5G приведёт к
“Бюстгальтер забыла”: Кендалл Дженнер посетила
Эксперты назвали ТОП-3 уникальных автомобилей с
Ученые: Водяные кузнечики путают освещенное
Юлия Барановская разочаровала фанатов фотографией
Kia готовит к продажам новый кроссовер Tusker
Уфологи рассмотрели на видео 1999 года
«Готовят в космонавты»: Полина Гагарина начала
ZTE уменьшила цену топовой версии игрового
KIA адаптировали новый седан Cerato для России
Ученые: Рак можно вылечить золотом
Скандальный бизнесмен Дмитрий Мазепин снова
Елена Хромина задумалась о возвращении на
Элла Суханова выкупила квартиру у бывшего мужа
«Никаких мышц»: Эвелину Бледанс раскритиковали за
Просмотреть все новости