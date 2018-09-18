Юлию Началову без наращенных волос показали на видео в Сети

Известно, что артистка страдает подагрой. Ранее знаменитость призналась, что она уже на протяжении нескольких лет борется с данным заболеванием. У исполнительницы песен на суставах рук образовались шишки, которые она прячет под перчатками. Звезда очищает кровь, принимает медикаменты, проходит реабилитацию. Иногда случаются обострения - жуткие боли и высокая температура. Однако Юлия Началова не отчаивается. В данное время в личной жизни артистки все хорошо.На днях сотрудники из салона красоты обнародовали в Сети видеоролик, на котором запечатлено как певице сняли наросшие волосы, сделали окраску и нарастили новые локоны. На видео видно, какой длины натуральные волосы знаменитости. Сотрудники салона просто в восторге от чувства юмора, энергетики и теплоты звездной красавицы. По их словам Юлия Началова «настолько обаятельная, тёплая и приятная девушка, что словами просто не передать».