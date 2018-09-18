Дешевые смартфоны Samsung Galaxy J4+ и J6+ выпустят 25 сентября

Компания Samsung весной текущего года анонсировала смартфоны версий Samsung Galaxy J4, а также J6, получившие дисплеи Super AMOLED. Модель Samsung Galaxy J4 оснащается физической кнопкой Home, которая лишена дактилоскопического датчика. В Samsung Galaxy J6 он размещается на задней панели. Производитель теперь начал рекламировать обновленные вариации данных смартфонов J4+ и J6+. Эти новинки оснащаются фирменным Infinity Display, имеющим округлённые углы. Он дебютировал в версии Samsung Galaxy S8. У обеих версий дактилоскопический датчик расположен на боковой панели.Между тем новые устройства получат Emotify. Это новая версия AR-эмодзи, позволяющая создавать собственный аватар с помощью сканирования своего лица во фронтальной камере устройства.