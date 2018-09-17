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Фото экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова с раздвинутыми ногами вызвало критику хейтеров

Экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов был яростно раскритикован подписчиками за одно из последних фото в Instagram, где футболист позирует в позе, признанной пользователями неприличной.

Фото экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова с раздвинутыми ногами вызвало критику хейтеров


Футбольные фанаты поинтересовались у Тарасова, почему он редко публикует снимки с тренировок, а в основном сидит на лавке. Фото из аэропорта, где Дмитрий запечатлен с Ведраном Чорлукой, вызвало резкую критику со стороны хейтеров, обвиняющих Тарасова в позерстве на камеру, а также в отсутствии побед команды.

«На стройку вас надо или в шахту, дармоеды. Только позировать на камеру и можете», «Когда уже побеждать начнете?», «Вот там и оставайся, какая разница, на какой лавке сидеть», - писали в комментариях пользователи.

Фото экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова с раздвинутыми ногами вызвало критику хейтеров


Но не только футбольные таланты Дмитрия вызвали критические замечания, не понравилась антифанатам и поза Тарасова, а один из подписчиков с иронией поинтересовался или «это Бузова научила ноги раздвигать?», а также пристыдили «охальника», у которого «еще чуть-чуть и выглянет «причинное место».

Примечательно, что в Instagram Ведрана Чорлуки комментарии для этого фото закрыты.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:33
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