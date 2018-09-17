Фото экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова с раздвинутыми ногами вызвало критику хейтеров

Футбольные фанаты поинтересовались у Тарасова, почему он редко публикует снимки с тренировок, а в основном сидит на лавке. Фото из аэропорта, где Дмитрий запечатлен с Ведраном Чорлукой, вызвало резкую критику со стороны хейтеров, обвиняющих Тарасова в позерстве на камеру, а также в отсутствии побед команды.», - писали в комментариях пользователи.Но не только футбольные таланты Дмитрия вызвали критические замечания, не понравилась антифанатам и поза Тарасова, а один из подписчиков с иронией поинтересовался или «?», а также пристыдили «», у которого ««причинное место».Примечательно, что в Instagram Ведрана Чорлуки комментарии для этого фото закрыты.