Фото экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова с раздвинутыми ногами вызвало критику хейтеров
Экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов был яростно раскритикован подписчиками за одно из последних фото в Instagram, где футболист позирует в позе, признанной пользователями неприличной.
Футбольные фанаты поинтересовались у Тарасова, почему он редко публикует снимки с тренировок, а в основном сидит на лавке. Фото из аэропорта, где Дмитрий запечатлен с Ведраном Чорлукой, вызвало резкую критику со стороны хейтеров, обвиняющих Тарасова в позерстве на камеру, а также в отсутствии побед команды.
«На стройку вас надо или в шахту, дармоеды. Только позировать на камеру и можете», «Когда уже побеждать начнете?», «Вот там и оставайся, какая разница, на какой лавке сидеть», - писали в комментариях пользователи.
Но не только футбольные таланты Дмитрия вызвали критические замечания, не понравилась антифанатам и поза Тарасова, а один из подписчиков с иронией поинтересовался или «это Бузова научила ноги раздвигать?», а также пристыдили «охальника», у которого «еще чуть-чуть и выглянет «причинное место».
Примечательно, что в Instagram Ведрана Чорлуки комментарии для этого фото закрыты.
Футбольные фанаты поинтересовались у Тарасова, почему он редко публикует снимки с тренировок, а в основном сидит на лавке. Фото из аэропорта, где Дмитрий запечатлен с Ведраном Чорлукой, вызвало резкую критику со стороны хейтеров, обвиняющих Тарасова в позерстве на камеру, а также в отсутствии побед команды.
«На стройку вас надо или в шахту, дармоеды. Только позировать на камеру и можете», «Когда уже побеждать начнете?», «Вот там и оставайся, какая разница, на какой лавке сидеть», - писали в комментариях пользователи.
Но не только футбольные таланты Дмитрия вызвали критические замечания, не понравилась антифанатам и поза Тарасова, а один из подписчиков с иронией поинтересовался или «это Бузова научила ноги раздвигать?», а также пристыдили «охальника», у которого «еще чуть-чуть и выглянет «причинное место».
Примечательно, что в Instagram Ведрана Чорлуки комментарии для этого фото закрыты.