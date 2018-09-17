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Известный блогер раскритиковал ресторан Ольги Бузовой

Популярный в определенных кругах блогер Андрей Петров побывал в ресторане Ольги Бузовой на Цветном бульваре и высказал нелестное мнение о блюдах и воде BuzAqva.

Эксцентричный блогер имеет более 500 тысяч подписчиков на канале YouTube, именно им он рассказал о своем походе в точку питания, открытую знаменитой Ольгой Бузовой.

Известный блогер раскритиковал ресторан Ольги Бузовой


По словам Андрея Петрова, он заказал питьевую воду за 90 рублей, тартар из лосося ему обошелся в 350 рублей, а за салат с крабом «Хит-парад» ему пришлось выложить 530 рублей.

Нужно отметить, что ценами блогер остался доволен, однако блюда у него вызвали резкую критику.

Воду BuzAqva Андрей Петров назвал «водой из лужи», а после салата с крабом у него возникло «послевкусие рвоты». При этом все ингредиенты салата блогеру пришлись по душе, но их сочетание отвернуло молодого человека от еще одной покупки.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:29
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