Известный блогер раскритиковал ресторан Ольги Бузовой
Популярный в определенных кругах блогер Андрей Петров побывал в ресторане Ольги Бузовой на Цветном бульваре и высказал нелестное мнение о блюдах и воде BuzAqva.
Эксцентричный блогер имеет более 500 тысяч подписчиков на канале YouTube, именно им он рассказал о своем походе в точку питания, открытую знаменитой Ольгой Бузовой.
По словам Андрея Петрова, он заказал питьевую воду за 90 рублей, тартар из лосося ему обошелся в 350 рублей, а за салат с крабом «Хит-парад» ему пришлось выложить 530 рублей.
Нужно отметить, что ценами блогер остался доволен, однако блюда у него вызвали резкую критику.
Воду BuzAqva Андрей Петров назвал «водой из лужи», а после салата с крабом у него возникло «послевкусие рвоты». При этом все ингредиенты салата блогеру пришлись по душе, но их сочетание отвернуло молодого человека от еще одной покупки.
Эксцентричный блогер имеет более 500 тысяч подписчиков на канале YouTube, именно им он рассказал о своем походе в точку питания, открытую знаменитой Ольгой Бузовой.
По словам Андрея Петрова, он заказал питьевую воду за 90 рублей, тартар из лосося ему обошелся в 350 рублей, а за салат с крабом «Хит-парад» ему пришлось выложить 530 рублей.
Нужно отметить, что ценами блогер остался доволен, однако блюда у него вызвали резкую критику.
Воду BuzAqva Андрей Петров назвал «водой из лужи», а после салата с крабом у него возникло «послевкусие рвоты». При этом все ингредиенты салата блогеру пришлись по душе, но их сочетание отвернуло молодого человека от еще одной покупки.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:29