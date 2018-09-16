Архангельский специалист сконструировал шестиколесный внедорожник «Каракат»

Архангельский мастер другие комплектующие для сборки шестиколесной версии внедорожника взял у нескольких видов прочих авто. Мосты и раздаточную коробку он позаимствовал у российской Lada 4x4 (Нивы). Силовой агрегат с трансмиссией функционировали раньше на немецкой иномарке автобренда Opel. Гидроусилитель конструктор взял у классической «Волги». В свою очередь мощные колеса авто получило от трактора. Они придают эксклюзивному транспортному средству брутальный внешний вид, позволяя преодолевать суровое бездорожье. Для снижения массы колёс мастер распрощался с верхним слоем резины покрышек.Данный внедорожник отлично эксплуатируется на просторах болотистой местности Архангельской обл. Хотя автомобиль имеет большие преимущества в плане проходимости, он съедает огромное количество бензина. Расход топлива в случае некоторых режимов может доходить до 50 литров на 100 км пройденного расстояния.