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Архангельский специалист сконструировал шестиколесный внедорожник «Каракат»

Архангельский умелец сконструировал эксклюзивный шестиколесный внедорожник «Каракат». Кузовом для эксклюзивного экземпляра послужила мотоколяска СМЗ С-3Д, известная в народе, как «инвалидка».

Архангельский специалист сконструировал шестиколесный внедорожник «Каракат»


Архангельский мастер другие комплектующие для сборки шестиколесной версии внедорожника взял у нескольких видов прочих авто. Мосты и раздаточную коробку он позаимствовал у российской Lada 4x4 (Нивы). Силовой агрегат с трансмиссией функционировали раньше на немецкой иномарке автобренда Opel. Гидроусилитель конструктор взял у классической «Волги». В свою очередь мощные колеса авто получило от трактора. Они придают эксклюзивному транспортному средству брутальный внешний вид, позволяя преодолевать суровое бездорожье. Для снижения массы колёс мастер распрощался с верхним слоем резины покрышек.

Данный внедорожник отлично эксплуатируется на просторах болотистой местности Архангельской обл. Хотя автомобиль имеет большие преимущества в плане проходимости, он съедает огромное количество бензина. Расход топлива в случае некоторых режимов может доходить до 50 литров на 100 км пройденного расстояния.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:58
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