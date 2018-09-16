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NASA показало запечатленную Juno коричневую «баржу» на Юпитере

NASA обнародовало очередную уникальную фотографию Юпитера. Зонд Juno запечатлел на планете коричневое образование, так называемую, неуловимую «баржу».

NASA показало запечатленную Juno коричневую «баржу» на Юпитере


Эта огромная циклоническая область располагается в Южном экваториальном поясе газового гиганта, хотя обычно она лежит в темной зоне противоположного – северного. Коричневые «баржи» очень трудно обнаружить визуально, так как их цвет практически сливается с оттенком окружающего района. Временами темный пояс светлеет, и длинный овал становится более заметен на бледном фоне. Феномен рассеивается сразу же после изменения всего облачного региона.

Станция NASA Juno («Юнона»), исследующая Юпитер с июля 2016 года, сделала уникальный кадр 6 сентября с помощью камеры JunoCam с матрицей Kodak KAI-2020. В момент получения снимка коричневой «баржи» зонд находился от верхней черты атмосферы газового гиганта на расстоянии около 11 950 км.

 
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Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 18:26
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