NASA показало запечатленную Juno коричневую «баржу» на Юпитере
NASA обнародовало очередную уникальную фотографию Юпитера. Зонд Juno запечатлел на планете коричневое образование, так называемую, неуловимую «баржу».
Эта огромная циклоническая область располагается в Южном экваториальном поясе газового гиганта, хотя обычно она лежит в темной зоне противоположного – северного. Коричневые «баржи» очень трудно обнаружить визуально, так как их цвет практически сливается с оттенком окружающего района. Временами темный пояс светлеет, и длинный овал становится более заметен на бледном фоне. Феномен рассеивается сразу же после изменения всего облачного региона.
Станция NASA Juno («Юнона»), исследующая Юпитер с июля 2016 года, сделала уникальный кадр 6 сентября с помощью камеры JunoCam с матрицей Kodak KAI-2020. В момент получения снимка коричневой «баржи» зонд находился от верхней черты атмосферы газового гиганта на расстоянии около 11 950 км.
Эта огромная циклоническая область располагается в Южном экваториальном поясе газового гиганта, хотя обычно она лежит в темной зоне противоположного – северного. Коричневые «баржи» очень трудно обнаружить визуально, так как их цвет практически сливается с оттенком окружающего района. Временами темный пояс светлеет, и длинный овал становится более заметен на бледном фоне. Феномен рассеивается сразу же после изменения всего облачного региона.
Станция NASA Juno («Юнона»), исследующая Юпитер с июля 2016 года, сделала уникальный кадр 6 сентября с помощью камеры JunoCam с матрицей Kodak KAI-2020. В момент получения снимка коричневой «баржи» зонд находился от верхней черты атмосферы газового гиганта на расстоянии около 11 950 км.
Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 18:26