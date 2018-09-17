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Samsung Galaxy S9 подешевел на 20 000 рублей

Samsung Galaxy S9, на старте продаж стоивший в базовой модификации порядка 60 000 рублей, теперь можно купить на 20 000 рублей дешевле. Об ощутимом снижении ценника смартфона сообщили эксперты после проведенного ими мониторинга рынка электроники.

Samsung Galaxy S9 подешевел на 20 000 рублей


Южнокорейский флагман поступил на рынок около полугода назад. Покупателям гаджет производства Samsung предлагается в четырех расцветках: синей, черной, серебристой и фиолетовой. Некоторые магазины, реализующие Galaxy S9, обещают на него официальную гарантию, предоставляющую возможность его бесплатного обслуживания в сервисных центрах компании.

Версию флагмана с 64 Гб памяти после падения его стоимости придется заплатить около 40 000 рублей. За такую сумму пользователь получает смартфон, основанный на 8-ядерным чипе Exynos 9810 с 2,7 Ггц, с 4 Гб ОЗУ и слотом для microSD на 512 Гб. Гаджет обладает аккумулятором объемом 3000 мАч и поддерживает быструю подзарядку. Galaxy S9 с Super AMOLED-дисплеем на 5,8 дюймов имеет камеры на 12/8 Мп.

 
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Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 06:41
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