Samsung Galaxy S9 подешевел на 20 000 рублей

Южнокорейский флагман поступил на рынок около полугода назад. Покупателям гаджет производства Samsung предлагается в четырех расцветках: синей, черной, серебристой и фиолетовой. Некоторые магазины, реализующие Galaxy S9, обещают на него официальную гарантию, предоставляющую возможность его бесплатного обслуживания в сервисных центрах компании.Версию флагмана с 64 Гб памяти после падения его стоимости придется заплатить около 40 000 рублей. За такую сумму пользователь получает смартфон, основанный на 8-ядерным чипе Exynos 9810 с 2,7 Ггц, с 4 Гб ОЗУ и слотом для microSD на 512 Гб. Гаджет обладает аккумулятором объемом 3000 мАч и поддерживает быструю подзарядку. Galaxy S9 с Super AMOLED-дисплеем на 5,8 дюймов имеет камеры на 12/8 Мп.