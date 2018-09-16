Диетологи составили ТОП-10 ошибочно считающихся вредными продуктов
Диетологи составили ТОП-10 продуктов, которые до этого по ошибке считались вредными для здоровья человека. Согласно последим исследованиям, давно устоявшееся мнение было опровергнуто.
Ранее считалось, что яйца нельзя есть каждый день, но это не так, потому что в них содержится большое количество полезных аминокислот, микроэлементов и витамина В12. Вторым продуктом стал кофе, который восстанавливает работу сердца, предотвращает развитие заболеваний печени и онкологии. Также выяснилось, что полезны и жирные продукты, как растительного, так и животного происхождения. К примеру, жиры, содержащиеся в сливочном масле и молочных изделиях, положительно влияют на обмен веществ.
Не редко подвергалась критике соль, однако этот продукт просто необходим для таких важных жизненных процессов, как обновление клеток и сосудов. Не стоит отказываться от употребления глютена, хлеба из грубых сортов муки, картофеля и сои.
Ранее считалось, что яйца нельзя есть каждый день, но это не так, потому что в них содержится большое количество полезных аминокислот, микроэлементов и витамина В12. Вторым продуктом стал кофе, который восстанавливает работу сердца, предотвращает развитие заболеваний печени и онкологии. Также выяснилось, что полезны и жирные продукты, как растительного, так и животного происхождения. К примеру, жиры, содержащиеся в сливочном масле и молочных изделиях, положительно влияют на обмен веществ.
Не редко подвергалась критике соль, однако этот продукт просто необходим для таких важных жизненных процессов, как обновление клеток и сосудов. Не стоит отказываться от употребления глютена, хлеба из грубых сортов муки, картофеля и сои.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:18