Диетологи составили ТОП-10 ошибочно считающихся вредными продуктов

Ранее считалось, что яйца нельзя есть каждый день, но это не так, потому что в них содержится большое количество полезных аминокислот, микроэлементов и витамина В12. Вторым продуктом стал кофе, который восстанавливает работу сердца, предотвращает развитие заболеваний печени и онкологии. Также выяснилось, что полезны и жирные продукты, как растительного, так и животного происхождения. К примеру, жиры, содержащиеся в сливочном масле и молочных изделиях, положительно влияют на обмен веществ.Не редко подвергалась критике соль, однако этот продукт просто необходим для таких важных жизненных процессов, как обновление клеток и сосудов. Не стоит отказываться от употребления глютена, хлеба из грубых сортов муки, картофеля и сои.