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Диетологи составили ТОП-10 ошибочно считающихся вредными продуктов

Диетологи составили ТОП-10 продуктов, которые до этого по ошибке считались вредными для здоровья человека. Согласно последим исследованиям, давно устоявшееся мнение было опровергнуто.

Диетологи составили ТОП-10 ошибочно считающихся вредными продуктов


Ранее считалось, что яйца нельзя есть каждый день, но это не так, потому что в них содержится большое количество полезных аминокислот, микроэлементов и витамина В12. Вторым продуктом стал кофе, который восстанавливает работу сердца, предотвращает развитие заболеваний печени и онкологии. Также выяснилось, что полезны и жирные продукты, как растительного, так и животного происхождения. К примеру, жиры, содержащиеся в сливочном масле и молочных изделиях, положительно влияют на обмен веществ.

Не редко подвергалась критике соль, однако этот продукт просто необходим для таких важных жизненных процессов, как обновление клеток и сосудов. Не стоит отказываться от употребления глютена, хлеба из грубых сортов муки, картофеля и сои.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:18
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