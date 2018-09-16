МТС предлагает услугу позволяющую оставаться на связи при отсутствии сигнала

Абонентам в данном случае предоставляется возможность соединиться с другим пользователем в любой точке земного шара при помощи современной технологии Wi-Fi Calling. В данном случае стоимость осуществляемого звонка будет не больше цены на стандартный вызов, так как он соответствовать будет подключенному тарифу. «Новинку» от МТС первыми протестировать смогут жители Ярославля, Москвы, Белгорода, а также прочих крупных городов государства и население Республики Башкортостан.Новую технологию активировать будет довольно легко, так как понадобится только смартфон с современной функцией Wi-Fi Calling. Речь идёт об устройствах компаний Xiaomi, Doogee, Nokia, Sony, Fly, Asus, Doogee, Nokia, Xiaomi, Highscreen, Huawei, Apple, Samsung.