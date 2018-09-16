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МТС предлагает услугу позволяющую оставаться на связи при отсутствии сигнала

Российский популярный мобильный оператор связи МТС предлагает уникальную услугу, позволяющую оставаться на связи в случае отсутствия сигнала сети благодаря интернет-подключению.

МТС предлагает услугу позволяющую оставаться на связи при отсутствии сигнала


Абонентам в данном случае предоставляется возможность соединиться с другим пользователем в любой точке земного шара при помощи современной технологии Wi-Fi Calling. В данном случае стоимость осуществляемого звонка будет не больше цены на стандартный вызов, так как он соответствовать будет подключенному тарифу. «Новинку» от МТС первыми протестировать смогут жители Ярославля, Москвы, Белгорода, а также прочих крупных городов государства и население Республики Башкортостан.

Новую технологию активировать будет довольно легко, так как понадобится только смартфон с современной функцией Wi-Fi Calling. Речь идёт об устройствах компаний Xiaomi, Doogee, Nokia, Sony, Fly, Asus, Doogee, Nokia, Xiaomi, Highscreen, Huawei, Apple, Samsung.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:46
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