МТС предлагает услугу позволяющую оставаться на связи при отсутствии сигнала
Российский популярный мобильный оператор связи МТС предлагает уникальную услугу, позволяющую оставаться на связи в случае отсутствия сигнала сети благодаря интернет-подключению.
Абонентам в данном случае предоставляется возможность соединиться с другим пользователем в любой точке земного шара при помощи современной технологии Wi-Fi Calling. В данном случае стоимость осуществляемого звонка будет не больше цены на стандартный вызов, так как он соответствовать будет подключенному тарифу. «Новинку» от МТС первыми протестировать смогут жители Ярославля, Москвы, Белгорода, а также прочих крупных городов государства и население Республики Башкортостан.
Новую технологию активировать будет довольно легко, так как понадобится только смартфон с современной функцией Wi-Fi Calling. Речь идёт об устройствах компаний Xiaomi, Doogee, Nokia, Sony, Fly, Asus, Doogee, Nokia, Xiaomi, Highscreen, Huawei, Apple, Samsung.
Абонентам в данном случае предоставляется возможность соединиться с другим пользователем в любой точке земного шара при помощи современной технологии Wi-Fi Calling. В данном случае стоимость осуществляемого звонка будет не больше цены на стандартный вызов, так как он соответствовать будет подключенному тарифу. «Новинку» от МТС первыми протестировать смогут жители Ярославля, Москвы, Белгорода, а также прочих крупных городов государства и население Республики Башкортостан.
Новую технологию активировать будет довольно легко, так как понадобится только смартфон с современной функцией Wi-Fi Calling. Речь идёт об устройствах компаний Xiaomi, Doogee, Nokia, Sony, Fly, Asus, Doogee, Nokia, Xiaomi, Highscreen, Huawei, Apple, Samsung.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:46