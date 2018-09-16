Экс-солистка Hi-Fi, Татьяна Терешина впервые вышла замуж

Как утверждают источники, свадьбу молодая пара отметила в поместье Agalarov Estate, там же прошел девичник супруги. Для Терешиной это первый в жизни брак, большая редкость для звезд, учитывая 39-летний возраст певицы. В прошлом у Татьяны Терешиной были отношения со Славой Никитиным, результатом которых стала дочь, однако брак между звездами не состоялся. Новый избранник экс-певицы, несмотря на разницу в возрасте, позиционируется женой в качестве “главы семейства”.Стоит упомянуть и короткий видеоролик, в котором бывшая певица примеряет свадебное платье. В ходе записи видно, как оно сжимает живот девушки, в связи с чем та испытывает определенный дискомфорт. Несмотря на некие неудобства, свадьба состоялась и, по мнению певицы, брак не распадется никогда.