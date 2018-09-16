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Экс-солистка Hi-Fi, Татьяна Терешина впервые вышла замуж

Татьяна Терешина, бывшая солистка группы Hi-Fi, выходит замуж. Мужем девушки стал 23-летний бизнесмен Олег. Стоит отметить, что Терешина на текущий момент беременна.

Экс-солистка Hi-Fi, Татьяна Терешина впервые вышла замуж


Как утверждают источники, свадьбу молодая пара отметила в поместье Agalarov Estate, там же прошел девичник супруги. Для Терешиной это первый в жизни брак, большая редкость для звезд, учитывая 39-летний возраст певицы. В прошлом у Татьяны Терешиной были отношения со Славой Никитиным, результатом которых стала дочь, однако брак между звездами не состоялся. Новый избранник экс-певицы, несмотря на разницу в возрасте, позиционируется женой в качестве “главы семейства”.

Стоит упомянуть и короткий видеоролик, в котором бывшая певица примеряет свадебное платье. В ходе записи видно, как оно сжимает живот девушки, в связи с чем та испытывает определенный дискомфорт. Несмотря на некие неудобства, свадьба состоялась и, по мнению певицы, брак не распадется никогда.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:42
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