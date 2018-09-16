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Ирина Дубцова перепутала трофейную белугу с осетром

Ирина Дубцова опубликовала в Instagram фотографию, показав фанатам результаты своей рыбалки на Волге. Вот только исполнительница перепутала трофейную белугу с осетром, вызвав возмущение у любителей этого досуга.

Ирина Дубцова перепутала трофейную белугу с осетром

На снимке Ирина Дубцова запечатлена с огромной рыбой в руках. В комментарии к фото знаменитость написала: «Улов дня! Белуга трофейная». Многие пользователи Сети посчитали улов исполнительницы весьма крупным, но астраханцы стали ругать певицу за оплошность, которую та допустила в описании снимка. Они были удивлены, что Ирина Дубцова поймала рыбу, занесенную в Красную книгу, за которую могут выписать большой штраф.

Ирина Дубцова перепутала трофейную белугу с осетром

Пост певицы вызвал дискуссию среди ее подписчиков. Некоторые не сомневались, что исполнительница выловила из Волги осетра, а другие назвали его бестером, пожелав знаменитости дальнейших успехов в этом направлении.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:18
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