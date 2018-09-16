Ирина Дубцова перепутала трофейную белугу с осетром

На снимке Ирина Дубцова запечатлена с огромной рыбой в руках. В комментарии к фото знаменитость написала: «Улов дня! Белуга трофейная». Многие пользователи Сети посчитали улов исполнительницы весьма крупным, но астраханцы стали ругать певицу за оплошность, которую та допустила в описании снимка. Они были удивлены, что Ирина Дубцова поймала рыбу, занесенную в Красную книгу, за которую могут выписать большой штраф.Пост певицы вызвал дискуссию среди ее подписчиков. Некоторые не сомневались, что исполнительница выловила из Волги осетра, а другие назвали его бестером, пожелав знаменитости дальнейших успехов в этом направлении.