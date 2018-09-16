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Представлен новый внедорожник из Чехии Bureko 6х6

Чешская компания представила полноприводный шестиколесный внедорожник Bureko 6х6. В качестве базы новинки использован пикап предпоследнего поколения Chevrolet Silverado.

Представлен новый внедорожник из Чехии Bureko 6х6


Bureko 6х6 стал не просто удлиненным вариантом базового автомобиля, а новинкой с задней осью тандемного типа. Набор накладок изменил экстерьер детища автопрома США. Базовая версия внедорожника комплектуется двигателем объемом 6.2 литра, выдающим 420 лошадиных сил. Такой же мотор стоит в Chevrolet Silverado. На выбор клиентам представлены еще несколько вариантов двигателей, выдающих мощность от 600 до 1200 лошадиных сил. Внутренняя часть колесных арок, отсек для перевозки грузов, ящики для инвентаря покрыты специальным покрытием.

На все комплектации Bureko 6х6 устанавливают автоматическую коробку передач, а полный привод подается на все колеса. Также в новинке имеется стандартная для внедорожников блокировка дифференциала. Транспортные средства обуваются в резину внедорожного типа.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:18
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