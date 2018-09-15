Алла Пугачева нарисовала для дочери Лизы портрет

Двойняшкам исполнится в сентябре 5 лет. Развиты дети Аллы и Максима не по годам. Посещают Лиза и Гарри французский детски сад, в котором изучают не только языки, здесь они играют в шахматы, учатся готовить и играть на музыкальных инструментах.Также дети ходят на плавание и занимаются с репетиторами. Сделав самые скромные подсчеты, можно сказать, что тратят Галкин и Пугачева на детей примерно 6 миллионов рублей в год.