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Алла Пугачева нарисовала для дочери Лизы портрет

Алла Пугачева и Максим Галкин окружают своих детей вниманием и заботой, проводя все свободное с Гарри и Лизой. Не забывают звездные супруги иногда поделиться с поклонниками семейными видео и фото, последний опубликованный Максимом в Instagram ролик, показывает Аллу, которая рисует портрет вместе с Лизой.

Алла Пугачева нарисовала для дочери Лизы портрет


Двойняшкам исполнится в сентябре 5 лет. Развиты дети Аллы и Максима не по годам. Посещают Лиза и Гарри французский детски сад, в котором изучают не только языки, здесь они играют в шахматы, учатся готовить и играть на музыкальных инструментах.

Также дети ходят на плавание и занимаются с репетиторами. Сделав самые скромные подсчеты, можно сказать, что тратят Галкин и Пугачева на детей примерно 6 миллионов рублей в год.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:37
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