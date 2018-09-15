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Ученые: Гравитационные волны не подтвердили теорию о других измерениях Вселенной

Ученые не смогли доказать теорию о возможных дополнительных измерениях Вселенной. В результате длительного анализа было подтверждено наличие тёмной энергии и материи в комическом пространстве.

Ученые: Гравитационные волны не подтвердили теорию о других измерениях Вселенной


Как оказалось, детекторы VIRGO и LIGO ещё в прошлом году запечатлели сигнал от слияния двух звёзд в галактике NGC 4993, расположенной почти в 135 миллионах световых лет от Земли. Электромагнитные волны, исходящие из источника, привлекли внимание исследователей, и они решили тщательнее изучить гравитационный феномен. Было сопоставлено несколько источников волн: световой и гравитационный, расположенные в «искаженном» районе космоса. Наблюдение помогло выяснить, действительно ли Вселенная состоит и из тёмной материи, и расширяется ли она под воздействием тёмной энергии.

На сегодняшний момент известны 3 измерения пространства и 1 временное. В данном же случае, случай столкновения NGC 4993 произвёл выброс гамма-лучей, нескольких видов света и радиоволн. Вскоре специалисты также определили расстояние до источника. В случае движения гравитации к Земле и её «просачиванию», полученный сигнал был бы слабее. Поэтому, эксперты планируют проанализировать и остальные теории благодаря гравитационным волнам.

 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Вчера, 23:45
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