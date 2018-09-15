Конспирологи: В черном саркофаге могли быть пришельцы с Нибиру

Опустошение гробниц конспирологи связывают с планетой Нибиру, которая по последним данным астрологов приближается к Солнечной системе. Они предполагают, что в 24 саркофагах в состоянии сна находились пришельцы с планеты Нибиру. Это версия уфологов и любителей нетрадиционных научных исследований.Гробницы выполнены из чёрного гранита. Доказано, что в современном мире не существует подобных технологий по обработке такого гранита. Саркофаги, которые закрываются герметически, оказались пустыми, кроме одной. Их размеры довольно внушительны - 3 на 4 метра, вес одной гробницы составляет от 50 до 100 тонн.Конспирологи и уфологи считают, что пришельцы, дождавшись сигнала со своей приближающейся планеты, разошлись по Земле для сбора информации и координации своих действий.