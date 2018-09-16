Ученые: Склонность к частым депрессиям вызывает необычное строение мозга
Ученые сообщили, что у людей, которые склонны часто впадать в депрессию, мозг отличается по своему строению от органа среднестатистического человека. Как отмечают исследователи из США, подавленное настроение провоцируется долями мозга, завернутыми вокруг друг друга.
Размеры органа ЦНС также отличаются. Ученые выяснили, что у склонных к депрессии лиц мозг несколько меньше. Отмечается, что гиппокамп, ответственный за процессы запоминания и сохранения информации, тоже недостаточно большой в сравнении со среднестатистическим показателем.
По причине подобного строения мозга, люди несколько иначе воспринимают окружающую действительность. Именно это исследователи считают причиной частого появления у них депрессии.
Размеры органа ЦНС также отличаются. Ученые выяснили, что у склонных к депрессии лиц мозг несколько меньше. Отмечается, что гиппокамп, ответственный за процессы запоминания и сохранения информации, тоже недостаточно большой в сравнении со среднестатистическим показателем.
По причине подобного строения мозга, люди несколько иначе воспринимают окружающую действительность. Именно это исследователи считают причиной частого появления у них депрессии.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:01