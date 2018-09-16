Ученые: Склонность к частым депрессиям вызывает необычное строение мозга

Размеры органа ЦНС также отличаются. Ученые выяснили, что у склонных к депрессии лиц мозг несколько меньше. Отмечается, что гиппокамп, ответственный за процессы запоминания и сохранения информации, тоже недостаточно большой в сравнении со среднестатистическим показателем.По причине подобного строения мозга, люди несколько иначе воспринимают окружающую действительность. Именно это исследователи считают причиной частого появления у них депрессии.