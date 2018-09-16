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Ученые: Склонность к частым депрессиям вызывает необычное строение мозга

Ученые сообщили, что у людей, которые склонны часто впадать в депрессию, мозг отличается по своему строению от органа среднестатистического человека. Как отмечают исследователи из США, подавленное настроение провоцируется долями мозга, завернутыми вокруг друг друга.

Ученые: Склонность к частым депрессиям вызывает необычное строение мозга


Размеры органа ЦНС также отличаются. Ученые выяснили, что у склонных к депрессии лиц мозг несколько меньше. Отмечается, что гиппокамп, ответственный за процессы запоминания и сохранения информации, тоже недостаточно большой в сравнении со среднестатистическим показателем.

По причине подобного строения мозга, люди несколько иначе воспринимают окружающую действительность. Именно это исследователи считают причиной частого появления у них депрессии.

 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 04:01
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