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Названа цена ремонта iPhone XS и XS Max

Apple сообщила о том, сколько будет стоить ремонт новых iPhone — XS и XS Max. Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании производителя.

Названа цена ремонта iPhone XS и XS Max


В Купертино снова установили рекорд стоимости ремонта нового смартфонов. За замену дисплея на iPhone XS придётся отдать около 275 долларов, а полный ремонт гаджета обойдётся примерно в 550 долларов. Поменять экран на iPhone XS Max будет еще дороже более 320 долларов. Полный ремонт смартфона обойдётся в почти в 600 долларов.

Если сравнивать замену экрана с предыдущими моделями, то у iPhone 7 стоимость этой услуги составляет приблизительно 150 долларов, а у iPhone 8 Plus 170 долларов. Ремонт экрана iPhone X стоит около 80 долларов, а полный ремонт — 550 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:16
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