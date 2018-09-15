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Volkswagen готовит к премьере обновленный Volkswagen Passat 2019 года

Презентация Volkswagen Passat, представляющего модельный ряд 2019 года, ожидается в ближайшее время. На это указывает начало проведения тестов новинки, а также появившаяся информация, что сам автомобиль имеет определенные сходства с Volkswagen Arteon.

Volkswagen готовит к премьере обновленный Volkswagen Passat 2019 года


По мнению экспертов, модель будет существенно изменена в техническом плане. Также, уже ожидается появление очередной гибридной версии GTE. Помимо прочего, с целью удовлетворения растущего спроса, сам автомобиль можно будет приобрести в нескольких гибридных исполнениях.

Как рассказали специалисты, компания Skoda позаимствует от Passat 2019 многие наработки, для реализации их в продвижении флагманской модели Skoda Superb.

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:38
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