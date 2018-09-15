Volkswagen готовит к премьере обновленный Volkswagen Passat 2019 года

По мнению экспертов, модель будет существенно изменена в техническом плане. Также, уже ожидается появление очередной гибридной версии GTE. Помимо прочего, с целью удовлетворения растущего спроса, сам автомобиль можно будет приобрести в нескольких гибридных исполнениях.Как рассказали специалисты, компания Skoda позаимствует от Passat 2019 многие наработки, для реализации их в продвижении флагманской модели Skoda Superb.