Компания Huawei представила удешевленную версию флагманского планшета MediaPad M5

Планшет оснащен 10,1-дюймовым IPS-дисплеем, разрешение которого Full HD (1920Х1200), а также четырьмя динамиками Harman Kardon. Основой аппарата стал процессор Kirin 659, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Разрешение камер 8 Мп. Емкость аккумулятора 7500 мАч. Устройство работает на базе Android 8.0.У пластиковой ручки (стилуса) со специальным силиконовым наконечником предусмотрена чувствительность к 2048 степеням нажатия. Предотвратить случайную потерю стилуса поможет специальный зажим.Компания Huawei представила в РФ две версии MediaPad M5 lite: в сером цвете корпуса и 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти за 25 990 рублей; и в таком же сером, а также золотистом цвете, но без стилуса в комплекте, с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной по цене 19 990 рублей.