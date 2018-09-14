СМИ: В Екатеринбурге в больнице загорелся лифт с пациентами

, — сообщает Александр Шульга, пресс-секретарь управления СКР.Отдельно будет устанавливаться имел ли место факт нанесения вреда здоровью пациентов, которые на тот момент пребывали в лифте. Речь касается женщины с дочерью, которые оставались заблокированными в задымленной кабине не менее 30 минут. В пресс-центре управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга сообщили, что подобный инцидент в ДГКБ № 9 действительно произошел. При этом в ведомстве отметили отсутствие возгорания либо задымления в лифте. Механизм был аварийно остановлен.