СМИ: В Екатеринбурге в больнице загорелся лифт с пациентами
В Свердловской области в ДГКБ №9 произошло возгорание лифта, в котором находились пациенты. СКР реализует проверку по факту случившегося.
«В рамках реализации проверочных мероприятий правоохранители установят, в полной ли мере были реализованы мероприятия в вопросах своевременного техобслуживания больничного лифта, а также насколько ответственно должностные лица выполняют возложенные на них обязанности в сфере обеспечения безопасного нахождения граждан в помещениях медучреждения», — сообщает Александр Шульга, пресс-секретарь управления СКР.
Отдельно будет устанавливаться имел ли место факт нанесения вреда здоровью пациентов, которые на тот момент пребывали в лифте. Речь касается женщины с дочерью, которые оставались заблокированными в задымленной кабине не менее 30 минут. В пресс-центре управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга сообщили, что подобный инцидент в ДГКБ № 9 действительно произошел. При этом в ведомстве отметили отсутствие возгорания либо задымления в лифте. Механизм был аварийно остановлен.
«В рамках реализации проверочных мероприятий правоохранители установят, в полной ли мере были реализованы мероприятия в вопросах своевременного техобслуживания больничного лифта, а также насколько ответственно должностные лица выполняют возложенные на них обязанности в сфере обеспечения безопасного нахождения граждан в помещениях медучреждения», — сообщает Александр Шульга, пресс-секретарь управления СКР.
Отдельно будет устанавливаться имел ли место факт нанесения вреда здоровью пациентов, которые на тот момент пребывали в лифте. Речь касается женщины с дочерью, которые оставались заблокированными в задымленной кабине не менее 30 минут. В пресс-центре управления здравоохранения администрации города Екатеринбурга сообщили, что подобный инцидент в ДГКБ № 9 действительно произошел. При этом в ведомстве отметили отсутствие возгорания либо задымления в лифте. Механизм был аварийно остановлен.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:21