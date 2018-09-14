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Дима Билан исполнил давнюю мечту и купил виниловый проигрыватель

Дима Билан сообщил поклонникам, что смог исполнить свою давнюю мечту. В своём аккаунте Instagram он рассказал, что уже купил виниловый проигрыватель и теперь ждет настройщика.

Дима Билан исполнил давнюю мечту и купил виниловый проигрыватель


Певец отметил, что выпустил 3 альбома на виниле и поинтересовался у подписчиков, используют ли они виниловые пластинки. Если да, что что любят слушать. Один из пользователей сообщил, что с винилом связаны радостные воспоминания детства, поскольку на Новый год под елкой появлялись пластинки. Также в комментариях отметили, что некоторым родители привозили пластинки в качестве контрабанды из своих командировок. Поклонница Билана призналась в прослушивании на старой магнитоле пластинки Queen.

Вспомнили в комментариях к публикациях и о правилах протирки виниловых пластинок, чистить иголку, а также правильно её размещать на требуемой борозде. Многие поблагодарили Диму Билана за то, что напомнил им о хороших воспоминаниях.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:31
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