В Сети появились шпионские фото кроссовера Mitsubishi Pajero Sport

Камуфляж наложили на переднюю часть прототипа. Это значит, что она получит преобразования. Эксперты считают, что спереди транспортное средство будет похоже на новый Outlander. Пока отсутствует информация, каким будет салон обновлённой версии кросса Mitsubishi Pajero Sport. Согласно ожиданиям в авто должны произойти небольшие изменения рулевого колеса, а также панели приборов. Информация о времени выхода рестайлингового паркетника на рынок держится пока в секрете.Текущую версию авто Mitsubishi Pajero Sport представили на рынке с надёжными 2.4- и 2.5-литровыми дизельными силовыми установками на 181 и 136 лошадиных сил соответственно. Авто продают также с бензиновым 3-литровым двигателем на 219 «лошадок». Для отечественного потребителя авто доступно с турбодизельным 2,4-литровым двигателем на 181 лошадиную силу, с бензиновым 3-литровым мотором V6 на 209 «лошадок».