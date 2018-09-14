АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Огромный и недешевый": Обзор нового iPhone Xs Max
EUR 79.77 USD 68.64
Курс валют на 14.09.2018

В Сети появились шпионские фото кроссовера Mitsubishi Pajero Sport

В Таиланде автомобильным папарацци попался прототип обновленной версии кроссовера Mitsubishi Pajero Sport, который проходил испытания на автодорогах общего пользования. Из шпионских фото видно, что отсутствуют какие-либо революционные изменения во внешности обновлённой версии Mitsubishi Pajero Sport.

В Сети появились шпионские фото кроссовера Mitsubishi Pajero Sport


Камуфляж наложили на переднюю часть прототипа. Это значит, что она получит преобразования. Эксперты считают, что спереди транспортное средство будет похоже на новый Outlander. Пока отсутствует информация, каким будет салон обновлённой версии кросса Mitsubishi Pajero Sport. Согласно ожиданиям в авто должны произойти небольшие изменения рулевого колеса, а также панели приборов. Информация о времени выхода рестайлингового паркетника на рынок держится пока в секрете.

Текущую версию авто Mitsubishi Pajero Sport представили на рынке с надёжными 2.4- и 2.5-литровыми дизельными силовыми установками на 181 и 136 лошадиных сил соответственно. Авто продают также с бензиновым 3-литровым двигателем на 219 «лошадок». Для отечественного потребителя авто доступно с турбодизельным 2,4-литровым двигателем на 181 лошадиную силу, с бензиновым 3-литровым мотором V6 на 209 «лошадок».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обнаженная уборщица из Австралии зарабатывает 5
СМИ: В Екатеринбурге в больнице загорелся лифт с
Шэрон Стоун повторила сексуальный образ героини
«Хочет убрать конкурентов»: Ольга Бузова
Xiaomi Poco F1 прошел серию тестов на прочность
Ученые: Даже безопасный пластик грозит бесплодием
"Огромный и недешевый": Обзор нового iPhone Xs Max
Джамшут из ситкома «Наша Раша» Валерий Магдьяш
В Москве медики достали из мужчины 2 бильярдных
В Сети появились шпионские фото кроссовера
Депутат Белик прокомментировал обвинение Украиной
Складной смартфон от Huawei с гибким дисплеем
Ученые нашли гены старения
Алексей Чадов появился с новой избранницей на
В Тольятти уголовник изнасиловал девушку 17 лет в
Составлен ТОП-5 иномарок с пробегом и ценой новой
В Крыму обнаружен затопленный корабль 1920 года
Андрей Малахов проводит отпуск с телеведущей
В Подмосковье мужчина умер после успокоительного
Пропавший в Тамбове 19-летний парень 4 месяца жил
«Он пытается меня найти»: Госпитализированная
Apple на видео показали возможности установленной
Учёные объяснили, почему мы не слышим звук своих
Минобороны показало отражение ракет-невидимок
Volkswagen Golf вернулся на российский рынок
Певец Данко после скандального ухода из семьи
В Санкт-Петербурге задержали убийцу 25-летней
В Самаре грабитель порезал двух женщин в магазине
Специалисты сообщили о странах, где наиболее
В России перекупщики продают новый iPhone за
Просмотреть все новости