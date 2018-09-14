Финалистка «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро показала подросшего сына
Мэрилин Керро, которая летом этого года стала мамой, посвящает все свободное время ребенку и редко выходит на связь со своими подписчиками. Но недавно в одной из социальных сетей финалистка «Битвы экстрасенсов» показала подросшего сына Каиус-Уильяма и призналась, что обожает его объятия и поцелуи.
Весной Мэрилин Керро приняла решение о переезде в родную для нее Эстонию. На данный момент она наслаждается семейной жизнью с Марком Александром Хансеном и воспитывает сына. 29-летняя ведьма показала своего ребенка впервые, когда ему было два месяца, опубликовав в микроблоге Instagram фото с возлюбленным и Каиус-Уильямом на руках. Мэрилин Керро считает, что с появлением малыша на свет родилась и она, так как материнство – это новый этап физического и духовного развития женщины.
Звезда «Битвы экстрасенсов» недавно показала снимок, на котором запечатлена с сыном на руках. Мэрилин написала, что когда ребенок ее обнимает, она чувствует себя максимально защищенной. Ведьма призналась, что эмоции Каиус-Уильяма невероятно чистые. Поклонники телезвезды восхитились тем, как ее изменило материнство.
Во время съемок проекта «Битва экстрасенсов» у Керро были романтические отношения с коллегой Александром Шепсом, но союз вскоре распался. В 2017 году ее заметили в компании норвежца Марка Александра. Как отметила ведьма, она сразу поняла, что перед ней отец ее будущего ребенка.
Весной Мэрилин Керро приняла решение о переезде в родную для нее Эстонию. На данный момент она наслаждается семейной жизнью с Марком Александром Хансеном и воспитывает сына. 29-летняя ведьма показала своего ребенка впервые, когда ему было два месяца, опубликовав в микроблоге Instagram фото с возлюбленным и Каиус-Уильямом на руках. Мэрилин Керро считает, что с появлением малыша на свет родилась и она, так как материнство – это новый этап физического и духовного развития женщины.
Звезда «Битвы экстрасенсов» недавно показала снимок, на котором запечатлена с сыном на руках. Мэрилин написала, что когда ребенок ее обнимает, она чувствует себя максимально защищенной. Ведьма призналась, что эмоции Каиус-Уильяма невероятно чистые. Поклонники телезвезды восхитились тем, как ее изменило материнство.
Во время съемок проекта «Битва экстрасенсов» у Керро были романтические отношения с коллегой Александром Шепсом, но союз вскоре распался. В 2017 году ее заметили в компании норвежца Марка Александра. Как отметила ведьма, она сразу поняла, что перед ней отец ее будущего ребенка.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 13:46