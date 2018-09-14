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iPhone XS, XS Max и XR сравнили с Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 Plus, LG G7 ThinQ и OnePlus 6

Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 с Galaxy S9 Plus, LG G7 ThinQ, OnePlus 6, iPhone XS, XS Max и XR. По словам специалистов, новый флагман от корейского бренда почти не отличается от аналогов по техническим характеристикам.

iPhone XS, XS Max и XR сравнили с Samsung Galaxy Note 9, Galaxy S9 Plus, LG G7 ThinQ и OnePlus 6


Samsung Galaxy Note 9 получил дисплей на 6,4 дюйма стандарта Super AMOLED. Смартфон работает на основе чипа Snapdragon 845 и 6 гигабайт оперативной памяти. Также устройство имеет стандарт защиты IP68, благодаря чему не боится влаги и повреждений. Размер постоянной памяти смартфона составляет 128 гигабайт.

Samsung Galaxy S9 Plus имеет немного меньший экран на 6,2 дюйма. За защиту устройства от внешних повреждений отвечает стекло Corning's Gorilla Glass 5. В качестве операционной системы в смартфоне используется Android 8.0 Oreo.

LG G7 ThinQ работает на базе процессора Snapdragon 845 и 4 гигабайт оперативной памяти. Главной особенностью флагманского смартфона является система быстрой зарядки Quick Charge 3.0. OnePlus 6 имеет почти такие же характеристики, за исключением постоянной памяти на 512 гигабайт. Apple iPhone XS и XS Max, презентованные несколько дней назад, сильно отличаются по технической составляющей, но благодаря адаптивной операционной системе отлично справляются с поставленными задачами.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:40
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