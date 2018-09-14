Ученые: Причиной необъяснимой смерти галактик может быть выдувание газа из систем
Ученые установили причины необъяснимой гибели галактик. Интернациональная группа исследователей сообщила, что полное прекращение процессов звездообразования может являться следствием выдувания из галактики всего газа звездным ветром.
В соответствии с традиционными гипотезами, галактики могут лишаться ресурса, необходимого им для формирования активного ядра в итоге огромное количество энергии по причине поглощения газа сверхмассивной черной дырой. При этом в 2007 году астрономы выявили галактики, в составе которых звезды не появлялись, однако не обнаружилось признаков наличия в них активных ядер.
Исследователи провели изучение галактик при помощи космического телескопа Hubble. Это позволило выяснить, что они отличаются большой плотностью звезд. Они настолько же массивны, как и Млечный Путь, но вся масса сконцентрирована в границах диаметром порядка тысячи световых лет. Подобное плотное расположение звезд формирует насыщенный поток частиц, выбивающих газовые молекулы в межгалактическое пространство. По итогам этих процессов улетучивается все вещество, требующееся для рождения новых светил.
В соответствии с традиционными гипотезами, галактики могут лишаться ресурса, необходимого им для формирования активного ядра в итоге огромное количество энергии по причине поглощения газа сверхмассивной черной дырой. При этом в 2007 году астрономы выявили галактики, в составе которых звезды не появлялись, однако не обнаружилось признаков наличия в них активных ядер.
Исследователи провели изучение галактик при помощи космического телескопа Hubble. Это позволило выяснить, что они отличаются большой плотностью звезд. Они настолько же массивны, как и Млечный Путь, но вся масса сконцентрирована в границах диаметром порядка тысячи световых лет. Подобное плотное расположение звезд формирует насыщенный поток частиц, выбивающих газовые молекулы в межгалактическое пространство. По итогам этих процессов улетучивается все вещество, требующееся для рождения новых светил.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:43