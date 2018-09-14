Ученые: Причиной необъяснимой смерти галактик может быть выдувание газа из систем

В соответствии с традиционными гипотезами, галактики могут лишаться ресурса, необходимого им для формирования активного ядра в итоге огромное количество энергии по причине поглощения газа сверхмассивной черной дырой. При этом в 2007 году астрономы выявили галактики, в составе которых звезды не появлялись, однако не обнаружилось признаков наличия в них активных ядер.Исследователи провели изучение галактик при помощи космического телескопа Hubble. Это позволило выяснить, что они отличаются большой плотностью звезд. Они настолько же массивны, как и Млечный Путь, но вся масса сконцентрирована в границах диаметром порядка тысячи световых лет. Подобное плотное расположение звезд формирует насыщенный поток частиц, выбивающих газовые молекулы в межгалактическое пространство. По итогам этих процессов улетучивается все вещество, требующееся для рождения новых светил.