Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов о новом телепроекте для женатых пар: «Концепция лживая»

«На кастинг приглашены пары с проблемами в отношениях, и «Дом-2» типа поможет их решить. Официальный девиз проекта: «Спаси свою любовь». Как вам. Мне кажется, совсем распылились. Вместо того, чтобы привести в порядок основное шоу, они создают дополнительное. Для чего? Неужели непонятно, что идея неудачная?», - решил порассуждать Май Абрикосов.

«Сколько семей «Дом-2» разрушил? Сколько детей проектных воспитывается сейчас без отцов? Ничем не поможет «Дом-2» парам! Новое шоу начинается со лжи! Концепция лживая насквозь! Единственная цель продюсеров - это хоть как-то поднять рейтинг. Я уверен, место «новшеству» на свалке», - заявил бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2».

«А я уверена, что Май Абрикосов знает, что он говорит! Все равно столько времени пробыл на «Доме-2» уж точно ему известны все эти хитрости руководства телепроекта! Всем и так давно стало понятно, что реалити терпит в последнее время неудачи, а его рейтинги стремительно падают. Думаю, что продюсерам нужно уже задумываться о том, чтобы как-то красиво поставить точку во всем этом и закрыть, наконец, телестройку!», - написал один из телезрителей прославленного реалити-шоу «Дом-2» в Сети.

Ни для кого не является секретом, что Май Абрикосов покинул скандальное реалити «Дом-2» больше десяти лет назад. Тогда бывший участник телепроекта решил, что хочет навсегда попрощаться с миром российского шоу-бизнеса, поэтому уехал в небольшую деревню, где начал вести сельское хозяйство.Тем не менее, негатив, который накопился в Майе Абрикосове по отношению к прославленной телестройке «Дом-2», все-таки взял верх, поэтому с недавнего времени экс-звезда реалити систематически публикует у себя на страничке в социальной сети Instagram посты, посвященные скандальному телешоу.В этот раз Май Абрикосов решил обсудить с преданными подписчиками новый телепроект, который будет выходить в рамках «Дома-2». Телеведущие уже пригласили к участию некоторых парочек, которые находятся на гране кризиса отношений.По задумке руководства, телезвезды реалити-шоу будут помогать простым людям решать их проблемы. Только вот бывшему участнику телестройки показалась данная задумка очень странной и даже неадекватной.По мнению экс-звезды «Дома-2», телеведущие просто-таки не в состоянии давать разумные и толковые советы людям. Вероятней всего, что именно поэтому Май Абрикосов и посоветовал продюсерам нового телепроекта отказаться от не совсем удачной идеи.Также Абрикосов намекнул, что высокие рейтинги телешоу на самом деле нафантазированы, а все новые и новые его развилки являются попыткой обратить угасающее внимание телезрителей.Нужно сказать, что огромнейшее количество ненавистников прославленной телестройки «Дом-2» приняли сторону экс-звезды телешоу и пришли к единому мнению, что задумка нового телепроекта на самом деле является весьма неудачной. Тем не менее, нашлись и те, кто наоборот раскритиковал самого Мая Абрикосова.По их словам, бывший участник «Дома-2» такими высказываниями просто хочет привлечь к своей личности внимание, поэтому и говорит снова и снова в личном микроблоге о реалити-шоу.К слову, Май Абрикосов неоднократно выводил на чистую воду не только продюсеров скандального телепроекта «Дом-2», но и тех или иных его участников. Мужчина даже предлагал взять на вооружение его личную концепцию развития реалити-шоу, однако пока задумка экс-звезды телестройки по-прежнему остается без должного внимания.В любом случае, руководство телешоу «Дом-2» планирует запустить новый телепроект. По словам продюсеров, специальная телепрограмма будет помогать парочкам, которые столкнулись с кризисом в браке и хотят избежать развода. Тем не менее, кто в данном разногласии окажется прав, а кто виноват, по итогу покажет только время.