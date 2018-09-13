Фанаты уверены, что руководство выживает супругов Рапунцелей с телепроекта «Дом-2»

И по мнению зрителей, такое решение было правильным, поскольку, победившие в прошлом году Никита Кузнецов и Дарина Маркина расстались через несколько месяцев после ухода за ворота.На этот раз конкурс будет более честным, так как каждый житель периметра сможет самостоятельно отстаивать свою честь и надеяться на активность своих поклонников.Правда некоторым кажется, что в этом году руководство пытается с позором выгнать семейство Рапунцелей за ворота, которые живут на Поляне вместе со своей пятимесячной дочерью Василисой, а также Аленой Савкиной и Татьяной Владимировной.Причем фанаты Оли и Димы считают, что Алена и ее мать тоже настроены против супругов, а потому всегда становятся на сторону коллектива и ведущих. Именно из-за них, по их мнению, супругов вызывают на теты, а также распинают на Лобных, доводя молодую мамочку до слез.Почитатели Рапунцелей уверены, что ведущие реалити-шоу получили указание морально уничтожать семейную пару, которая якобы то и делает, что постоянно просит, а взамен не дает никакой благодарности.