В Бельгии на мусороперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв

В результате сильного взрыва, произошедшего на фабрике по переработке мусора, погиб один человек. Четверых с различными травмами госпитализировали в больницу. После произошедшего взрыва последовало возгорание. На месте работают спецслужбы, причины произошедшего на данный момент не установлены.