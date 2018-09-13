В Бельгии на мусороперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв
Бельгия прогремел мощный взрыв. ЧП произошло в порту города Антверпена.
В результате сильного взрыва, произошедшего на фабрике по переработке мусора, погиб один человек. Четверых с различными травмами госпитализировали в больницу. После произошедшего взрыва последовало возгорание. На месте работают спецслужбы, причины произошедшего на данный момент не установлены.
В результате сильного взрыва, произошедшего на фабрике по переработке мусора, погиб один человек. Четверых с различными травмами госпитализировали в больницу. После произошедшего взрыва последовало возгорание. На месте работают спецслужбы, причины произошедшего на данный момент не установлены.
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Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 17:44