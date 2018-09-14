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Инсайдер: Игровой смартфон Razer Phone 2 может получить сенсорную панель на тыльной стороне

Знаменитый инсайдер Эван Блесс в своем Twitter опубликовал свежие снимки игрового смартфона второго поколения Razer Phone 2. Источника «утечек» Блесс оставил в секрете.

Инсайдер: Игровой смартфон Razer Phone 2 может получить сенсорную панель на тыльной стороне


По данным, которые предоставил Эван Блесс, девайс будет работать на процессоре Snapdragon 845, объем оперативной памяти составит аж 8 Гб. Работа аппарата будет базироваться на Android 8.1.0 Oreo, и получит максимальное разрешение дисплея: 2560 × 1440.

Что касается звука, то производитель приготовил качественное воспроизведение звуковых дорожек благодаря стереофоническим динамикам. В вверху слева свое место займет фронтальная камера. А «вишенкой на торте» окажется панель сенсорного управления. Ее поместят на тыльную сторону девайса, благодаря ней управление играми и другими приложениями станет намного удобнее. Релиз новинки ожидается в конце осени.

 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00
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