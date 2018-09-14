Инсайдер: Игровой смартфон Razer Phone 2 может получить сенсорную панель на тыльной стороне

По данным, которые предоставил Эван Блесс, девайс будет работать на процессоре Snapdragon 845, объем оперативной памяти составит аж 8 Гб. Работа аппарата будет базироваться на Android 8.1.0 Oreo, и получит максимальное разрешение дисплея: 2560 × 1440.Что касается звука, то производитель приготовил качественное воспроизведение звуковых дорожек благодаря стереофоническим динамикам. В вверху слева свое место займет фронтальная камера. А «вишенкой на торте» окажется панель сенсорного управления. Ее поместят на тыльную сторону девайса, благодаря ней управление играми и другими приложениями станет намного удобнее. Релиз новинки ожидается в конце осени.