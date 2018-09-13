Лолита Милявская увидела своего двойника на показе мод

Селеста Барбер, будучи австралийкой, вероятно, не догадывалась о ее сходстве с Милявской, однако в какой-то момент звезда отечественной эстрады узнала о показе мод Форда, на котором присутствовала и Барбер. Увидев ее выступление, Милявская заявила, что сама должна была быть на ее месте. Фанаты певицы прокомментировали это заявление сообщениями со следующим смыслом: “Мы думали, это вы и есть!”. Далее звезда написала, что сама была уверена, что это она находилась на сцене вместо Барбер.Эти высказывания Милявской, пожалуй, содержат толику самоиронии, впрочем, весьма уместной. В настоящий момент нет сведений касательно того, планируется ли встреча Милявской и Барбер в обозримом будущем, однако это определенно порадовало бы фанатов обоих звезд.