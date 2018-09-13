Лолита Милявская увидела своего двойника на показе мод
Девушка, похожая на отечественную звезду, Лолиту Милвскую, Селеста Барбер, недавно приняла участие в показе мод Тома Форда. Милявская, как и ее фанаты, удивлена таким сходством, которое отражается не только во внешности, а и, пожалуй, в поведении.
Селеста Барбер, будучи австралийкой, вероятно, не догадывалась о ее сходстве с Милявской, однако в какой-то момент звезда отечественной эстрады узнала о показе мод Форда, на котором присутствовала и Барбер. Увидев ее выступление, Милявская заявила, что сама должна была быть на ее месте. Фанаты певицы прокомментировали это заявление сообщениями со следующим смыслом: “Мы думали, это вы и есть!”. Далее звезда написала, что сама была уверена, что это она находилась на сцене вместо Барбер.
Эти высказывания Милявской, пожалуй, содержат толику самоиронии, впрочем, весьма уместной. В настоящий момент нет сведений касательно того, планируется ли встреча Милявской и Барбер в обозримом будущем, однако это определенно порадовало бы фанатов обоих звезд.
Селеста Барбер, будучи австралийкой, вероятно, не догадывалась о ее сходстве с Милявской, однако в какой-то момент звезда отечественной эстрады узнала о показе мод Форда, на котором присутствовала и Барбер. Увидев ее выступление, Милявская заявила, что сама должна была быть на ее месте. Фанаты певицы прокомментировали это заявление сообщениями со следующим смыслом: “Мы думали, это вы и есть!”. Далее звезда написала, что сама была уверена, что это она находилась на сцене вместо Барбер.
Эти высказывания Милявской, пожалуй, содержат толику самоиронии, впрочем, весьма уместной. В настоящий момент нет сведений касательно того, планируется ли встреча Милявской и Барбер в обозримом будущем, однако это определенно порадовало бы фанатов обоих звезд.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:31