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Во Владимирской области при столкновении фуры с поездом погиб один человек

На регулируемом переезде, неподалеку от станции Бельково, во Владимирской области 13 сентября водитель фуры столкнулся с поездом. Из-за ДТП пути в том районе временно были перекрыты.

Во Владимирской области при столкновении фуры с поездом погиб один человек


Как стало известно, после случившегося к месту события направились представители следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции. Сообщается, что водитель грузового транспортного средства с прицепом скончался из-за мощного удара. Машинист локомотива, как пишут источники, успел воспользоваться рычагом для незамедлительного торможения поезда, однако это не помогло избежать столкновения.

Меры по выяснению всех обстоятельств случившегося были незамедлительно приняты представителями соответствующих служб. К настоящему времени движение на месте аварии приведено в норму. Также сообщается, что вследствие аварии возникли повреждения оборудования, связанного с процессом организации движения поездов.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:15
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