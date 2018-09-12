В Твери школьница избила 7-летнего ребёнка

Девочка якобы пригласила семилетнюю пострадавшую к себе в дом, чтобы посмотреть на котёнка. Согласно предварительным данным, она в итоге нанесла своей гостье ряд ударов, предприняла попытку удушья. Потом она хотела вывести девочку на улицу, угрожая холодным оружием – ножом. Ребёнку всё-таки удалось убежать от хулиганки. У пострадавшей после обследования диагностировали черепно-мозговую закрытую травму. Также имеется подозрение на перелом костей в лицевой части черепа.В настоящее время девочка пребывает в одном из отделений местной детской больницы. Правоохранительными органами проводятся разбирательства по случившемуся инциденту.