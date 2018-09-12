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Евгения Феофилактова нуждается в домработнице

Многие знают, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова вот уже больше полугода живет вместе со своим сыном Даниэлем, который появился в браке с Антоном Гусевым, в загородном особняке нового мужчины.

Евгения Феофилактова нуждается в домработнице


При этом она до сих пор не показала его публике и даже не раскрыла его имени, аргументируя это тем, что личное должно оставаться личным, тем более что возлюбленный не любит лишнее внимание к своей персоне.

Поэтому, единственное, что удалось узнать об этом человеке – высокий доход, который позволяет девушке жить на широкую ногу: покупать квартиры в Москве, одеваться в дорогих бутиках и ужинать в шикарных ресторанах.

А несколько дней назад стало известно о том, что Женя и вовсе занялась поиском домработницы, поскольку устала заниматься домашними делами в одиночку. Она надеется найти добросовестную помощницу, готовую стирать, гладить, убирать, готовить и иногда приглядывать за ребенком.

Стоит отметить, что если верить словам Феофилактовой, то на данный момент она действительно очень загружена работой: делает ремонт в двух квартирах, готовит проект нового дома, который хочет построить для себя и сына, занимается с Даниэлем, а также постоянно ходит на различные фотосессии, следит за продвижениями своего бутика и при всем при этом занимается домашними делами.

 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:19
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