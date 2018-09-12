Евгения Феофилактова нуждается в домработнице

При этом она до сих пор не показала его публике и даже не раскрыла его имени, аргументируя это тем, что личное должно оставаться личным, тем более что возлюбленный не любит лишнее внимание к своей персоне.Поэтому, единственное, что удалось узнать об этом человеке – высокий доход, который позволяет девушке жить на широкую ногу: покупать квартиры в Москве, одеваться в дорогих бутиках и ужинать в шикарных ресторанах.А несколько дней назад стало известно о том, что Женя и вовсе занялась поиском домработницы, поскольку устала заниматься домашними делами в одиночку. Она надеется найти добросовестную помощницу, готовую стирать, гладить, убирать, готовить и иногда приглядывать за ребенком.Стоит отметить, что если верить словам Феофилактовой, то на данный момент она действительно очень загружена работой: делает ремонт в двух квартирах, готовит проект нового дома, который хочет построить для себя и сына, занимается с Даниэлем, а также постоянно ходит на различные фотосессии, следит за продвижениями своего бутика и при всем при этом занимается домашними делами.