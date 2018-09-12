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Учёные объяснили роль мурашек на коже

Научные сотрудники Гарвардского университета объяснили роль в организме мурашек на коже. В проведённом исследовании учёные задействовали 100 добровольцев, предложив им посетить летний музфестиваль.

Учёные объяснили роль мурашек на коже


По прошествии концерта, длившегося 45 минут, специалисты посредством опроса узнали, что мурашки на коже появлялись у 55 испытуемых. Также они выяснили у исследуемых их взгляды на жизнь и показатели физического здоровья. Сопоставив данные о психическом здоровье задействованных в эксперименте людей с их реакциями на музпредставление, учёные выяснили следующее: мурашки на коже от воздействия музыки появлялись у тех, кто был психически и физически здоров.

Исследование подтвердило научное мнение о том, что так называемая «гусиная кожа» – это естественная реакция организма на возбуждение. Если же мурашки отсутствуют, это может сигнализировать о наличии в организме проблем с физиологией либо с психикой.

 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:25
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