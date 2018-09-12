Учёные объяснили роль мурашек на коже

По прошествии концерта, длившегося 45 минут, специалисты посредством опроса узнали, что мурашки на коже появлялись у 55 испытуемых. Также они выяснили у исследуемых их взгляды на жизнь и показатели физического здоровья. Сопоставив данные о психическом здоровье задействованных в эксперименте людей с их реакциями на музпредставление, учёные выяснили следующее: мурашки на коже от воздействия музыки появлялись у тех, кто был психически и физически здоров.Исследование подтвердило научное мнение о том, что так называемая «гусиная кожа» – это естественная реакция организма на возбуждение. Если же мурашки отсутствуют, это может сигнализировать о наличии в организме проблем с физиологией либо с психикой.