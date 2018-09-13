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Vivo представила смартфон среднего уровня Vivo Y97

Компания Vivo представила смартфон среднего уровня Vivo Y97. Устройство работает под управлением «операционки» Android 8.1 Oreo.

Vivo представила смартфон среднего уровня Vivo Y97


Главная составляющая аппаратной части - это процессор версии MediaTek Helio P60. В свою очередь конфигурация данного чипа состоит из 4 ядер ARM Cortex-A73, а также 4 ядер ARM Cortex-A53. При этом максимальная тактовая частота составляет 2,0 ГГц. Ускоритель версии ARM Mali-G72 MP3 занимается обработкой графики. Смартфон имеет 6,3-дюймовый дисплей Full HD+ Super AMOLED (разрешение 2280×1080 пикс). 16-мегапиксельная фронтальная камера размещается в верхней части экрана Vivo Y97в каплевидном небольшом вырезе. Сзади имеется двойная камера на 16 и 2 млн пикс. Оснащение включает современные адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS, порт USB Type-C, гнездо для наушников на 3,5 мм.

В новинке установлена ОЗУ на 4 Гб, ПЗУ на 128 Гб, которую можно дополнить microSD – картой. Габариты Vivo Y97: 155,97×75,63×8,1 мм. Модель работает благодаря АКБ на 3315 мАч. Смартфоном поддерживается функция идентификации пользователей по лицу. Устройство расценивается примерно в $300.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:21
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