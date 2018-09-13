Vivo представила смартфон среднего уровня Vivo Y97

Главная составляющая аппаратной части - это процессор версии MediaTek Helio P60. В свою очередь конфигурация данного чипа состоит из 4 ядер ARM Cortex-A73, а также 4 ядер ARM Cortex-A53. При этом максимальная тактовая частота составляет 2,0 ГГц. Ускоритель версии ARM Mali-G72 MP3 занимается обработкой графики. Смартфон имеет 6,3-дюймовый дисплей Full HD+ Super AMOLED (разрешение 2280×1080 пикс). 16-мегапиксельная фронтальная камера размещается в верхней части экрана Vivo Y97в каплевидном небольшом вырезе. Сзади имеется двойная камера на 16 и 2 млн пикс. Оснащение включает современные адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS, порт USB Type-C, гнездо для наушников на 3,5 мм.В новинке установлена ОЗУ на 4 Гб, ПЗУ на 128 Гб, которую можно дополнить microSD – картой. Габариты Vivo Y97: 155,97×75,63×8,1 мм. Модель работает благодаря АКБ на 3315 мАч. Смартфоном поддерживается функция идентификации пользователей по лицу. Устройство расценивается примерно в $300.