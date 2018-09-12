Александра Черно поскандалила с Саймоном Марданшином и Ириной Пинчук из-за комнаты на Поляне

Все дело в том, что несколько дней назад Сем и Ира объявили себя парой и заселились в ту самую комнату, в которой раньше жили Саша и Иосиф. Черно такое положение вещей не понравилось, и она начала требовать у ребят немедленно покинуть помещение.Ходят слухи, что пышнотелая участница буквально засыпала Марданшина сообщениями, смысл которых заключается в том, что комната принадлежит ей, и никто не имеет права приближаться к ней даже на пушечный выстрел.Более того, Черно убеждена, что ведущие реалити-шоу должны поддержать ее в этой ситуации и обеспечить неприкосновенность их с Оганесяном жилья.Стоит отметить, что пока не известно, как именно отреагировали на подобное заявление ведущие, а вот Саймон и Ира с удовольствие высказали свое мнение на этот счет.Так, по словам молодого человека, все претензии Саши абсолютно необоснованные, а потому на поводу у нее никто идти не будет и уж тем более никто не боится ее гнева.Что касается Пинчук, то она, как воспитанная девушка, попыталась успокоить свою коллегу. По ее мнению, беспокоится насчёт комнаты глупо, особенно сейчас, когда Черно находится за тысячи километров от нее. Возлюбленная Марданшина считает, что разбираться по поводу жилья надо будет тогда, когда Саша и Иосиф непосредственно будут находиться на Поляне.