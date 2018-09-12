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В Оренбургской области женщина убила своего новорождённого ребёнка

Следователи СК Оренбургской обл. возбудили УД по факту убийства женщиной своего новорожденного ребенка. Судмедэксперты выяснили, что младенец, брошенный в мусорный бак в Орске, родился жизнеспособным, а также доношенным.

В Оренбургской области женщина убила своего новорождённого ребёнка


Как стало известно, 19-летняя мать собственноручно задушила своего сына. Женщина дала уже признательные показания. Девушка пожаловалась следователям на бедственное материальное положение и нелегкую жизнь. Якобы это толкнуло местную жительницу на убийство собственного ребёнка. Причиной смерти младенца стала механическая асфиксия. Согласно предварительной версии, грудничок успел прожить всего несколько часов. Потом мама его задушила, завернула в пакет и бросила в мусорный бак. В кратчайшие сроки лицо, которое совершило данное преступление, было установлено следственными органами.

В рамках расследования данного уголовного дела сейчас продолжают собирать и закреплять доказательства вины в смерти новорожденного. Решается вопрос касательно избрания меры пресечения для жительницы Орска.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:48
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