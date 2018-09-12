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«Платону нужна семья»: в Сети обсуждают возможный развод Ксении Собчак и Максима Виторгана

Фанаты звездного семейства Ксении Собчак и Максима Виторгана обеспокоились обстановкой в их семье и подозревают, что пара на грани развода.

«Платону нужна семья»: в Сети обсуждают возможный развод Ксении Собчак и Максима Виторгана


В последнее время телеведущая и журналистка Ксения все чаще появляется на различных публичных мероприятиях и политических собраниях, практически забросив и мужа и маленького сына. Именно о двухлетнем Платоне больше всего и переживают поклонники, ведь мальчик почти все свое время проводит с няней, тогда как родители полностью поглощены своей профессией.

Пользователи считают, брак Собчак и Виторгана держится исключительно на общем ребенке, и в случае развода малыш будет встречаться с родителями в строго отведенное время.

Помимо этого, фанаты отметили, что Максим активно взялся за свою фигуру и подозревают, что Ксения поставила мужу ультиматум не желая жить с «толстым боровом».

«Платону нужна семья»: в Сети обсуждают возможный развод Ксении Собчак и Максима Виторгана


Несмотря ни на что, поклонники семьи желают обоим супругам счастья и взаимопонимания надеются, что и журналистка и актер сохранят свои семейные отношения.

«Развод это не дело. Вам так будет легче, конечно, но ребёнку нужна семья», - написали доброжелатели.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:44
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