«Платону нужна семья»: в Сети обсуждают возможный развод Ксении Собчак и Максима Виторгана

В последнее время телеведущая и журналистка Ксения все чаще появляется на различных публичных мероприятиях и политических собраниях, практически забросив и мужа и маленького сына. Именно о двухлетнем Платоне больше всего и переживают поклонники, ведь мальчик почти все свое время проводит с няней, тогда как родители полностью поглощены своей профессией.Пользователи считают, брак Собчак и Виторгана держится исключительно на общем ребенке, и в случае развода малыш будет встречаться с родителями в строго отведенное время.Помимо этого, фанаты отметили, что Максим активно взялся за свою фигуру и подозревают, что Ксения поставила мужу ультиматум не желая жить с «толстым боровом».Несмотря ни на что, поклонники семьи желают обоим супругам счастья и взаимопонимания надеются, что и журналистка и актер сохранят свои семейные отношения., - написали доброжелатели.