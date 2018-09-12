По мнению зрителей «Дома-2», беременная Алена Савкина очень поправилась

Не секрет, что во время беременности девушкам свойственно набирать вес, однако Алену лишние килограммы, казалось, до последнего обходили стороной и она всегда выглядела стройной и очень ухоженной.Однако, в последних нескольких эфирах зрители заметили, что Савкина заметно поправилась, хоть и пытается это скрыть благодаря косметике и различных нарядов. И тем не менее стало видно, что у участницы увеличились бедра, а лицо вообще изменилось до неузнаваемости.По мнению поклонников реалити-шоу, Алена выглядит очень вымотанной и всему виной не только особое положение, но и ежедневные скандалы с Ольгой Рапунцель, которая из-за конкурса «Человек года» стала очень раздражительной и злой. Она срывается на своей матери, на муже и по большей степени на младшей сестре, а та в результате плохо спит и постоянно плачет.Из-за такой обстановки у Савкиной опухло лицо, приобрело нездоровый вид, а под глазами образовались огромные мешки.Фанаты волнуются за состояние беременной участницы и ее ребенка, а потому изо дня в день просят не реагировать на провокации Оли и жить своей жизнью, возможно взять небольшой отпуск и отдохнуть, дабы сменить обстановку и успокоить нервы.И, судя по последней информации, девушка прислушалась к своим поклонникам и сейчас вместе с мамой находится в недельном отпуске во Владивостоке, где наслаждается любимым городом, общается с родными и друзьями, которых давно не видела. Одним словом, отдыхает душой.