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По мнению зрителей «Дома-2», беременная Алена Савкина очень поправилась

Алена Савкина находится на 20 неделе беременности. Совсем скоро участница телепроекта «Дом-2» станет мамой и за это она благодарна Илье Яббарову, который хоть и предал ее, но подарил самую большую в жизни радость – сына.

По мнению зрителей «Дома-2», беременная Алена Савкина очень поправилась


Не секрет, что во время беременности девушкам свойственно набирать вес, однако Алену лишние килограммы, казалось, до последнего обходили стороной и она всегда выглядела стройной и очень ухоженной.

Однако, в последних нескольких эфирах зрители заметили, что Савкина заметно поправилась, хоть и пытается это скрыть благодаря косметике и различных нарядов. И тем не менее стало видно, что у участницы увеличились бедра, а лицо вообще изменилось до неузнаваемости.

По мнению поклонников реалити-шоу, Алена выглядит очень вымотанной и всему виной не только особое положение, но и ежедневные скандалы с Ольгой Рапунцель, которая из-за конкурса «Человек года» стала очень раздражительной и злой. Она срывается на своей матери, на муже и по большей степени на младшей сестре, а та в результате плохо спит и постоянно плачет.

По мнению зрителей «Дома-2», беременная Алена Савкина очень поправилась


Из-за такой обстановки у Савкиной опухло лицо, приобрело нездоровый вид, а под глазами образовались огромные мешки.

Фанаты волнуются за состояние беременной участницы и ее ребенка, а потому изо дня в день просят не реагировать на провокации Оли и жить своей жизнью, возможно взять небольшой отпуск и отдохнуть, дабы сменить обстановку и успокоить нервы.

По мнению зрителей «Дома-2», беременная Алена Савкина очень поправилась


И, судя по последней информации, девушка прислушалась к своим поклонникам и сейчас вместе с мамой находится в недельном отпуске во Владивостоке, где наслаждается любимым городом, общается с родными и друзьями, которых давно не видела. Одним словом, отдыхает душой.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:30
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