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«Как царица»: Анастасия Волочкова в ультрамини показала новый цвет волос

42-летняя Анастасия Волочкова в соцсети Instagram обнародовала видео, в котором сообщила, что решила изменить цвет волос. Балерина обратилась к опытному стилисту из Санкт-Петербурга, которая удивила ее своим мастерством и профессионализмом.

«Как царица»: Анастасия Волочкова в ультрамини показала новый цвет волос


Танцовщица осталась довольна своим преображением. Фанаты отметили, что с новой укладкой звезда балета стала выглядеть намного моложе. Также артистка выложила новое фото, на котором она запечатлена в черном коротком платье, которое демонстрирует стройные ноги балерины. По словам Анастасии Волочковой, она всего добилась сама, однако жертвуя счастьем и личной жизнью. Но благодаря упорному труду ей удалось стать популярной балериной, хоть изначально практически никто не верил в ее успех и талант.

«Как царица»: Анастасия Волочкова в ультрамини показала новый цвет волос


Поклонники отметили, что звезда - женщина загадка и просто мечта. По словам фанатов, знаменитость изящная и стройная, при этом выглядит «как царица».

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:32
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