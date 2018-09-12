«Как царица»: Анастасия Волочкова в ультрамини показала новый цвет волос
42-летняя Анастасия Волочкова в соцсети Instagram обнародовала видео, в котором сообщила, что решила изменить цвет волос. Балерина обратилась к опытному стилисту из Санкт-Петербурга, которая удивила ее своим мастерством и профессионализмом.
Танцовщица осталась довольна своим преображением. Фанаты отметили, что с новой укладкой звезда балета стала выглядеть намного моложе. Также артистка выложила новое фото, на котором она запечатлена в черном коротком платье, которое демонстрирует стройные ноги балерины. По словам Анастасии Волочковой, она всего добилась сама, однако жертвуя счастьем и личной жизнью. Но благодаря упорному труду ей удалось стать популярной балериной, хоть изначально практически никто не верил в ее успех и талант.
Поклонники отметили, что звезда - женщина загадка и просто мечта. По словам фанатов, знаменитость изящная и стройная, при этом выглядит «как царица».
Танцовщица осталась довольна своим преображением. Фанаты отметили, что с новой укладкой звезда балета стала выглядеть намного моложе. Также артистка выложила новое фото, на котором она запечатлена в черном коротком платье, которое демонстрирует стройные ноги балерины. По словам Анастасии Волочковой, она всего добилась сама, однако жертвуя счастьем и личной жизнью. Но благодаря упорному труду ей удалось стать популярной балериной, хоть изначально практически никто не верил в ее успех и талант.
Поклонники отметили, что звезда - женщина загадка и просто мечта. По словам фанатов, знаменитость изящная и стройная, при этом выглядит «как царица».
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:32