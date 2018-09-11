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Дарья Друзьяк ждет ребенка от известного исполнителя Александра Серова

Несколько недель назад в Сети появилась информация о том, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Дарья Друзьяк со скандалом ушла от популярного исполнителя Александра Серова.

В общении с журналистами она рассказала, что после ухода с реалити-шоу мужчина приютил ее и сначала был очень вежлив и обходителен, но потом начал приставать и даже принуждал к «волшебству», причем с участием еще одной девушки. Поэтому ей пришлось уйти от певца, дабы спасти свою репутацию.

Дарья Друзьяк ждет ребенка от известного исполнителя Александра Серова

Но история с Александром Серовым не закончилась, ведь буквально несколько часов назад стало известно о том, что Даша ждет от него ребенка.

Бывшая звезда телестройки уверена, что отцом является именно этот мужчина, а потому, несмотря на весь негатив со стороны публики, она намерена установить родство и даже готова пройти детектор лжи.

Дарья Друзьяк ждет ребенка от известного исполнителя Александра Серова

Друзьяк хочет, чтобы Александр взял на себя обязанности по содержанию своего будущего ребенка, а также обеспечить ее жильем, так как покидать столицу она не намерена, но жить ей негде.

Стоит отметить, что разобраться в этой теме решился сам Андрей Малахов и уже сегодня в своем шоу он огласит результаты девушки после прохождения полиграфа, а также попытается выяснить, действительно ли Серов виновен в ее беременности.

Дарья Друзьяк ждет ребенка от известного исполнителя Александра Серова

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:15
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