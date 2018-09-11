Дарья Друзьяк ждет ребенка от известного исполнителя Александра Серова

В общении с журналистами она рассказала, что после ухода с реалити-шоу мужчина приютил ее и сначала был очень вежлив и обходителен, но потом начал приставать и даже принуждал к «волшебству», причем с участием еще одной девушки. Поэтому ей пришлось уйти от певца, дабы спасти свою репутацию.Но история с Александром Серовым не закончилась, ведь буквально несколько часов назад стало известно о том, что Даша ждет от него ребенка.Бывшая звезда телестройки уверена, что отцом является именно этот мужчина, а потому, несмотря на весь негатив со стороны публики, она намерена установить родство и даже готова пройти детектор лжи.Друзьяк хочет, чтобы Александр взял на себя обязанности по содержанию своего будущего ребенка, а также обеспечить ее жильем, так как покидать столицу она не намерена, но жить ей негде.Стоит отметить, что разобраться в этой теме решился сам Андрей Малахов и уже сегодня в своем шоу он огласит результаты девушки после прохождения полиграфа, а также попытается выяснить, действительно ли Серов виновен в ее беременности.