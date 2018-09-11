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Валерий Сюткин стал ведущим прогноза погоды

Валерий Сюткин презентовал свой новый клип, в котором выступил в роли ведущего прогноза погоды. Музыка к песне Андрея Мисина, слова - Михаила Гуцериева.

Валерий Сюткин стал ведущим прогноза погоды


Тина Баркалая является постановщиком ироничного рассказа о человеке, который не в силах хранить верность одной женщине. События происходят в 60-х годах. Режиссёр постаралась снять киноминиатюру в стиле ретро, которая соответствует песне и стихам. Валерий Сюткин поведал, что доволен результатом работы.

Валерий Сюткин стал ведущим прогноза погоды


В роли неверного выступил Николоз Кучава. При этом его женщин в клипе сыграли Анна Николошвили, София Себисквирадз и Натия Купатадзе. Композиция «Осень - кошка в рыжих сапогах» с начала августа звучит на всех радиостанциях.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:39
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