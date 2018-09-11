Валерий Сюткин стал ведущим прогноза погоды

Тина Баркалая является постановщиком ироничного рассказа о человеке, который не в силах хранить верность одной женщине. События происходят в 60-х годах. Режиссёр постаралась снять киноминиатюру в стиле ретро, которая соответствует песне и стихам. Валерий Сюткин поведал, что доволен результатом работы.В роли неверного выступил Николоз Кучава. При этом его женщин в клипе сыграли Анна Николошвили, София Себисквирадз и Натия Купатадзе. Композиция «Осень - кошка в рыжих сапогах» с начала августа звучит на всех радиостанциях.