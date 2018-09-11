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Многие звезды почтили память Иосифа Кобзона в день его рождения

11 сентября Иосифу Кобзону исполнилось бы 81 год. Многие знаменитости почтили память народного артиста СССР в день его рождения.

Многие звезды почтили память Иосифа Кобзона в день его рождения


До своих именин Иосиф Давыдович не дожил чуть более недели. 30 августа певец умер после продолжительной борьбы со страшным недугом. Последний месяц артист провел в клинике под наблюдением медиков. Многие артисты отечественного шоу-бизнеса не могут смириться, что музыкальный деятель ушел из жизни. Мария Кожевникова также тяжело переживает утрату. Она опубликовала снимок, на котором изображена с Иосифом Кобзоном. В кадре артистка что-то говорит певцу на ухо. Актриса поведала, что Иосиф Давыдович часто ее поддерживал. Почтила память исполнителя песен и Юлия Савичева. Певица поблагодарила культурного деятеля за все, что он для нее сделал. Вокалистка сказала, что будет помнить его всегда. На публикации звезда запечатлена с Иосифом Кобзоном за кулисами. К словам артистки присоединились также фанаты Иосифа Давыдовича. Для многих поклонников его смерть стала невосполнимой утратой.

Многие звезды почтили память Иосифа Кобзона в день его рождения


Стоит напомнить, что у исполнителя песен остались - жена Нелли Дризина, дочь Наталья Раппопорт-Кобзон и сын Андрей Кобзон, а также 10 внуков.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:20
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