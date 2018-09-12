Ученые: Торфяники станут причиной глобального потепления

Согласно заявлениям некоторых специалистов, процесс переработки торфяных растений в торф несет с собой выработку углерода. Сперва данный продукт жизнедеятельности бактерий может даже замедлить процесс глобального потепления, но в какой-то момент весь накопленный его объем начнет высвобождаться, способствуя тем самым резкому повышению температуры на планете.На Земле, согласно исследованиям, на данный момент примерно 600 миллиардов тонн углерода хранится в таких болотах. Это очень большое число даже по меркам размеров планеты. Если реакция все же вступит в силу и начнется процесс отдачи тепла, то, согласно неподтвержденным данным, через 4 поколения людей, средняя температура на Земле будет повышаться примерно на 1 градус каждые 50 лет.