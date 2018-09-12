Ученые: Торфяники станут причиной глобального потепления
Ученые заявляют, что торфяники рано или поздно повлияют на глобальное потепление. Исходя из некоторых прогнозов, благодаря торфяным болотам в ближайшие 100 лет может значительно повысится показатель роста температуры на Земле.
Согласно заявлениям некоторых специалистов, процесс переработки торфяных растений в торф несет с собой выработку углерода. Сперва данный продукт жизнедеятельности бактерий может даже замедлить процесс глобального потепления, но в какой-то момент весь накопленный его объем начнет высвобождаться, способствуя тем самым резкому повышению температуры на планете.
На Земле, согласно исследованиям, на данный момент примерно 600 миллиардов тонн углерода хранится в таких болотах. Это очень большое число даже по меркам размеров планеты. Если реакция все же вступит в силу и начнется процесс отдачи тепла, то, согласно неподтвержденным данным, через 4 поколения людей, средняя температура на Земле будет повышаться примерно на 1 градус каждые 50 лет.
Согласно заявлениям некоторых специалистов, процесс переработки торфяных растений в торф несет с собой выработку углерода. Сперва данный продукт жизнедеятельности бактерий может даже замедлить процесс глобального потепления, но в какой-то момент весь накопленный его объем начнет высвобождаться, способствуя тем самым резкому повышению температуры на планете.
На Земле, согласно исследованиям, на данный момент примерно 600 миллиардов тонн углерода хранится в таких болотах. Это очень большое число даже по меркам размеров планеты. Если реакция все же вступит в силу и начнется процесс отдачи тепла, то, согласно неподтвержденным данным, через 4 поколения людей, средняя температура на Земле будет повышаться примерно на 1 градус каждые 50 лет.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 01:00